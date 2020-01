Breek: Seat zoekt NU een eindbaas

Mocht je niets te doen hebben...





De meeste persberichten van automerken die we binnen krijgen zijn best lang. Met name de luxe merken kunnen er wat van. Zinnen met dermate veel bijvoeglijke naamwoorden en komma’s dat het eerder een roman van Tim Krabbé lijkt te gaan, dan de introductie van een nieuwe auto.

Vandaag krijgen we een enorm kort berichtje binnen. De grote baas van Seat, Luca di Meo, is er mee gestopt. Hij heeft per direct de functie van CEO van Seat naast zich neergelegd.

Tot nu zal de Carsten Isensee zijn taken waarnemen. Isensee is de Financiële Vice President van Seat. De veranderingen gaan per direct in. Zo meldt Seat in het kortste persbericht aller tijden. Wel is bekend dat dat De Meo zélf is opgestapt. Voorlopig blijft hij nog wel verbonden aan de Volkswagen Group. In de wandelgangen wordt de beste man gelinkt aan een topfunctie bij Renault. Sinds Carlos Ghosn in het muziekinstrument-transport actief is, zijn daar wat vacatures vrij gekomen.

Een paar jaar geleden kon ook jij vragen stellen aan deze charismatische Seat baas. Via het medium dat wij @CasperH noemen, deed Luca de Meo een boekje open over de nieuwe richting van Seat.