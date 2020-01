De populairste fullsize MPV ter wereld is stokoud

Veel ruimte, wat USB-aansluitingen en een goede airco. Wat heb je nog meer nodig?





De autowereld is nogal vreemd. Normaal gesproken geld altijd het adagium: hoe nieuwe hoe beter. Een model komt uit, verkoopt dan heel erg goed. Met de jaren die volgen zakken de verkopen in. Vervolgens is er een impuls in de vorm van een facelift en soms aan het einde nog een run op het oude model als de nieuwe écht lelijk gaat worden. De legende wil dat @jaapiyo een paar warenhuizen vol met 1 Series (F20) heeft staan.

Het mag duidelijk zijn dat deze curve eigenlijk altijd gelijk is. Zowel qua verkochte aantallen als qua marktaandeel. Maar er is nu iets vreemds gaande. Het gebeurt in de Dodge showrooms. Nu hebben we die in Nederland heel even gehad en het waren uitstekende verstopplaatsen: niemand kwam je daar zoeken.

Stokoud

Net als bij veel andere merken uit de FCA-groep zijn de meeste Dodges stokoud. De Challenger Coupé komt uit 2009. De basis van de Challenger sedan stamt uit 2006. Of wat te denken van de bejaarde Dodge Journey? Die is in Nederland nog leverbaar geweest als Fiat Freemont. Voor de duidelijkheid, ook dat model is intussen al 12 jaar oud. Dat geldt ook voor het onderwerp van nu: de Dodge Grand Caravan. Ook deze auto loopt al twaalf jaar mee en ook deze auto was in Nederland leverbaar. Als, eh, Lancia Grand Voyager. Ahum.

Nog steeds populair

Maar wat blijkt: de Dodge Caravan blijkt niet aan te slepen in het land van Wille Nelson. Ondanks dat de verkopen afnamen met 20%, was de Dodge Caravan fier marktleider! Er werden er meer dan 122.000 exemplaren van verkocht. De reden voor de populariteit is vrij eenvoudig te verklaren: ze zijn spotgoedkoop, ondanks de uiterst potente 3.6 Pentastar V6 met 300 pk. Sterker nog, waarschijnlijk is die V6 goedkoper met een de Minivan eromheen dat los (bij wijzen van spreken). De instapper is slechts 27.040 dollar en de meest complete Grand Caravan is 34.145 dollar.

Bejaarde Dodges zijn ‘in’

De Grand Caravan is niet het enige FCA-product dat het nog best goed doet. Ook de Chrysler 300, Dodge Challenger en natuurlijk de RAM modellen verkopen uitstekend. De Challenger verkocht zelfs beter dan de veel modernere Camaro die je met viercilinders én als cabrio kunt krijgen. Terug naar de Grand Caravan: een opvolger staat al op de planning. Waarschijnlijk wordt het een uitgeklede en een voddigere variant op basis van de Chrysler Pacifica.