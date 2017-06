Lease maar: Jaguar XE versus Volkswagen Arteon

Bijna premium of helemaal premium?

De nieuwe Volkswagen Arteon laat een goede indruk achter. Het is altijd prijzenswaardig als een fabrikant ervoor kiest een auto op de markt te brengen die meer de emotie dan de ratio aanspreekt. Want nuchter beschouwend is een gewone Passat of een Skoda Superb een veel betere keuze. Maar het oog wil ook wat, vandaar dat de er gelukkig toch weer een nieuwe Paserati op de markt is verschenen.

Nu zou het heel erg logisch zijn om deze auto te vergelijken met de Audi A5 Sportback of de BMW 4 Serie Gran Coupé. Nu hebben we die beide onlangs naast elkaar gezet en ligt de keuze wel heel erg voor de hand. Want wat kun je nog meer krijgen voor dit geld als het chique, premium en fraai mag zijn? Nou, een heuse Jaguar behoort tot de mogelijkheden. En dan geen Mondeo met andere koets. Als je erover nadenkt is het best apart: enkel en alleen voor de XE is het platform ontwikkeld.

Het is natuurlijk leuk om naar de dikke benzinevarianten te kijken, maar die worden niet zo veel verkocht. Neen, de redelijk eenvoudige diesels zullen waarschijnlijk het meest populair worden. Maar dat gaat niet te koste van de luxe ditmaal, want we kiezen wel voor een rijke uitvoering. In onderstaande tabel kun je zien hoe ze zich tot elkaar verhouden.

Auto: Jaguar XE E-Performance Corporate Edition Prestige Volkswagen Arteon 2.0 TDI Business Elegance Catalogusprijs: € 47.990 € 48.110 Fiscale prijs: € 46.975 € 46.960 Leasetarief: € 900 € 950 Vermogen: 163 pk bij 4.000 tpm 150 bij 3.500 tpm Koppel: 380 Nm bij 1.750 tpm 340 Nm bij 1.750 tpm Topsnelheid: 220 km/u 220 km/u 0-100 km/u: 8,2 sec. 9,1 sec. Verbruik: 4,1 l/100km 4,5 l/100km CO2 uitstoot: 106 gram/km 116 gram/km

Bij beide auto’s zijn we uitgegaan van een looptijd van 48 maanden een jaarkilometrage van 40.000 km. De prijzen een gemiddelde van grote leasemaatschappijen. De prijs kan afwijken bij andere kilometrages, looptijden of opties. De leaseprijzen zijn exclusief BTW. Aanschafprijs incl. BTW en BPM.

Wat ons opvalt

De Jaguar is in veel meer uitvoeringen te krijgen dan de Volkswagen, dat was vroeger wel anders. Dat komt mede doordat de Arteon nog hartstikke vers is, maar ook omdat de Arteon alleen de topmotoren krijgt het VAG gamma. Dus een 1.6 diesel met skai bekleding zal niet tot de mogelijkheden gaan horen.

Qua aanschafprijs ontloopt het elkaar niet heel erg veel, maar in de lease is de Jaguar 50 euro voordeliger. Geen levensgroot verschil, maar het is opmerkelijk dat een Jaguar voordeliger is dan een gelijkwaardige Volkswagen. De Arteon lijkt iets luxer te zijn uitgerust met een licht-, en vermoeidheidssensor. Ook krijg je bij de VW een DAB-functie op je radio en dimmen de binnen- en buitenspiegel. Via LED-lampen kijk je de wereld in, terwijl de XE het moet doen met Xenon. Ook prima. Waar de Jaguar wel terug slaat is met lederen bekleding en een achteruitrijcamera.

Exterieur

De Jaguar kennen we nu al een tijdje en is een vertrouwd gezicht aan het worden. Het design is clean en strak: wat dat betreft heeft Jaguar grote stappen gezet ten opzichte van 20 jaar geleden. De XE is wel een auto die een goede ‘velg’ kan gebruiken. Er zit standaard 17″ op, maar 18″ staat een stuk fraaier, maar kost in de lease wel wat meer en moet als accessoire besteld worden. Ondanks dat het een Jaguar is, is het geen protserige auto. Zakelijk helemaal verantwoord, dus. Voor sommigen heel belangrijk: je kan LED-lampen krijgen. Dat misstaat de XE geenszins.

Bij de introductie wordt veelal gekozen om de dikke varianten te tonen. In het geval van de Arteon zagen we onlangs een geel exemplaar met R-design pakket en 20″ velgen. Ja, dan valt elke auto wel op. In Elegance uitvoering is de jumperpartij iets minder heftig en dat staat de Arteon verrassend goed. De grille is overigens wel erg druk vormgegeven. Net even een paar lijntjes te veel. Het is verder een keurige auto. Je kan er prima mee voorkomen rijden. Het is net even wat minder pretentieus dan een Audi of BMW.

Interieur

Dit is toch waar je het meest tegenaan kijkt. Het dashboard in de Jaguar is net als de buitenkant: lekker strak. Op sommige delen niet helemaal op het niveau van een Audi A4 of Mercedes-Benz C-Klasse. Voorgaande zin wordt dermate vaak gebezigd dat het een cliché wordt. Want in principe is het niet storend. Het is gewoon een prima dashboard. Voordeel is de standaard lederen bekleding, dat verhoogd de atmosfeer enorm. Zeker als je de kleur ‘Latte’ bestelt.

De Volkswagen imponeert enorm met de hoge gradatie van afwerking en materiaalgebruik. Het geheel oogt zeer verzorgd en alles zit precies waar je het verwacht. Dat komt ook omdat het een Passat dashboard is. Niet dat daar iets mis mee is, integendeel, maar gezien de aparte koets had het interieur iets unieker genoegen. Qua ruimte ontlopen de Arteon en XE elkaar niet enorm veel, de Arteon is voorin ietsjes ruimer. Ga je veel rijden met mensen achterin zijn beide auto’s niet echt aan te raden. De XE is gewoon krap en de Arteon heeft een beperkte hoofdruimte.

Rijden

Je merkt al bij het wegrijden dat Jaguar meer geïnvesteerd heeft in het onderstel dan de knuffelnaarheid van het lampje voor de kofferbak. De XE is namelijk een uitermate fijne auto om te rijden. De auto is dankzij de achterwielaandrijving uitstekend in balans en zelfs redelijk sportief te noemen. Maar tegelijkertijd biedt de Jaguar behoorlijk veel comfort. De enige dissonant is de motor. Deze niet zo zeer slecht, maar op papier moet de XE potenter zijn, maar dat gevoel heb je niet echt. De rijtest met de Jaguar XE kun je hier bekijken.

De Arteon heeft in tegenstelling tot de XE de aandrijving op de voorwielen en in plaats van een automaat met koppelomvormer heeft de Arteon een DSG-bak. De tijden dat Volkswagen TDI’s bijzonder krachtig aanvoelden (en er op los nagelden en rookten) licht alweer een tijdje achter ons. De 150 pk diesel is gewoon prima, maar verwacht er geen wonderen van. De boel moet even op gang komen en voor snelweg snelheden is het voldoende. De bevindingen van @CasperH vindt je in deze rijtest.

Conclusie

Dit zijn twee totaal verschillende auto’s gebouwd door twee totaal verschillende fabrikanten met een totaal verschillende filosofie. De Jaguar is iets minder uitbundig (maar wel fraai) en heeft als grote troef DAT onderstel. Qua luxe zit je helemaal goed en ook de leaseprijs valt mee. De Volkswagen is uitbundiger qua styling en in die zin wat pretentieuzer. Technisch gezien maakt de Arteon dat niet helemaal waar. Maar beide auto’s bieden op hun eigen manier net dat beetje meer.