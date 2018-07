Max Verstappens starts lijken op die van zijn pa

Soms valt de appel ver van de boom. Soms niet.

Hoe goed was Jos Verstappen nou eigenlijk? In sommige kringen is dat nog altijd een heet debat. Trouwe fans van Jos the Boss beschouwen hem nog steeds als een potentieel wereldkampioen die dankzij ongelukkige keuzes het grote succes ontschoten is. Doch koele analitici als ondergetekende kunnen de ogen er niet voor sluiten dat mannen als De La Rosa toch behoorlijk gewaagd waren aan Jos in dezelfde auto. Niks ten nadele van Speedy Pedro, maar een échte échte topper was dat niet. Het is koffiedik kijken, maar ik schat in dat als Jos naar McLaren was gegaan in plaats van naar Benetton hij minimaal de carrière van Coultahrd gehad had. Dat wil dus zeggen sowieso een paar overwinningen en misschien in ’98 en ’99 knokkken met Mika om het kampioenschap.

Twee aspecten van het racen die Jos in ieder geval wel onder de knie had waren het starten en de zogeheten race craft. Je hebt mannen die er rondenlang supersnelle rondjes uitgooien om vervolgens compleet door het ijs te zakken in het directe gevecht, maar Jos was er daar niet een van. Niet voor niks ontstonden de vlaggen met daarop de leus ‘overtaking is an art’. Bij de starts van races was het ook altijd handig om een schuin oog op VER senior te houden. Niet zelden stuimde hij vanuit de achterkant van het middenveld op naar posities die op zijn minst uitzicht gaven op puntjes.

In het kader van Hamiltons slechte start in de Grand Prix van Engeland zocht Motorsport-Magazin eens uit hoe het eigenlijk zit met de starts van de toppers van dit jaar. Wat blijkt: Max is op basis van de eerste tien races van dit jaar veruit de beste!

Coureur Gewonnen posities in ronde 1 (10 races) Gewonnen posities gemiddeld Hamilton -17 -1,7 Bottas -14 -1,4 Vettel -14 -1,4 Raikkonen -7 -0,7 Ricciardo +5 +0,5 Verstappen +12 +1,2

Oké, er valt wel wat af te dingen op de cijfers. Als je continu helemaal vooraan kwalificeert, heb je wat dit betreft niks te winnen. Tevens kan een enkele race best wat invloed hebben op de cijfers, zoals de keer dat Max achteraan moest starten in Monaco of de ongevallen van Bottas/Vettel in Frankrijk en Raikkonen/Hamilton in Engeland. Desalniettemin lijkt Verstappen vooral in vergelijking met Ricciardo scherp te zijn bij de start. Immers staat de Ozzie doorgaans pal naast Max op de grid en heeft hij dus ongeveer dezelfde kansen om posities te winnen of verliezen.