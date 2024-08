Tom Coronel geeft Max Verstappen tips voor Zandvoort

Tom Coronel houdt zijn ogen op de bal. Hij geeft Max Verstappen en co nog regelmatig tips om sneller te zijn.

Tom Coronel is inmiddels 52 jaar oud, maar nog steeds druk bezig met het racen. Dit jaar komt hij niet meer uit in het TCR kampioenschap (voorheen WTCC), waar hij jarenlang in actief was. Wel was hij weer van de partij in Dakar en stapt hij af en toe in een GT.

De hoogtijdagen van Tom’s carrière liggen natuurlijk wel in de achteruitkijkspiegel. In die dagen, won hij onder andere de Masters op het circuit in Zandvoort en werd hij kampioen in de Formule Nippon. Daarna leek er een kans te zijn om in te stappen bij Arrows. Maar op het laatste moment koos Tom Walkinshaw voor een zekere Jos Verstappen. En daarmee ging de deur van de koningsklasse definitief dicht voor de destijds 27-jarige Coronel.

Toch is de familie Coronel niet weg te denken uit de (kleine) wereld van de Nederlandse autosport. Viaplay koos namelijk wel voor hem, in plaats van voor Doornbos. En dus is hij er ook op Zandvoort weer bij. Praatje hier, presentatie daar, je kent het wel. Coronel sprak zo ook met Race Express. Zij haalden aan dat hij enkele jaren geleden Fernando Alonso nog wat tips gaf over hoe hij snel kon zijn in Zandvoort. De vraag: doet hij dat nog steeds? Coronel antwoordt als volgt:

Zeker, ik werd vorig jaar ook nog door de Formule 2 en Formule 3 gevraagd naar tips. Maar in de Formule 1 zijn ze inmiddels ook wel wijs genoeg. Hoewel vorig jaar in de regen, heb ik Max Verstappen nog wat tips gegeven en kreeg ik binnen twee minuten antwoord. In de regen zitten hier nog wel wat trucjes in en dat wilde ik graag vertellen, want ik heb wel die baankennis. Maar ja, deze jongens stuur je een richting in en dan hebben ze het ook heel snel door. Als je ziet wat Max Verstappen deed in de regen, heb ik ook nog veel te leren. Tom Coronel, goeroe voor de F1 sterren

Waarvan akte. Zo heeft Tommie toch nog een beetje invloed op het raceverloop. Misschien moet hij nog even met Sargeant gaan babbelen?