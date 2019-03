Breek: Toyota heeft dé oplossing tegen autodiefstal

Perfect.

Als een soort Tom & Jerry-serie is het al jaren een spelletje tussen autofabrikanten en autodieven. Anno 2019 zijn het helaas de dieven die nog steeds de overhand hebben en (dure) alarmsystemen van autofabrikanten weten te omzeilen. Een klassieke truc die vandaag de dag veel wordt toegepast is het versterken van het signaal van de afstandsbediening, waardoor een auto met keyless entry denkt dat de eigenaar met sleutel in de buurt is.

Autofabrikanten blijven onderzoeken uitvoeren en met nieuwe innovaties komen, maar tot nu toe zijn automobilisten vooral op oplossingen van derde partijen aangewezen. Gelukkig komt Toyota met een zeer effectieve oplossing! Helaas is het slechts een patentaanvraag en is het niet duidelijk of de fabrikant dit naar de modellen gaat brengen. Dat mag de pret echter niet drukken.

De Japanse autobouwer komt met een heus wapen voor in het voertuig. Wanneer een dief of dieven in de auto zijn gekomen en het voertuig proberen te starten, detecteert het systeem deze beweging en spuit de auto vervolgens traangas in het gezicht van de inzittenden. Probeer dan nog maar eens fatsoenlijk weg te rijden als boef. Wanneer de dieven zijn weggerend start het systeem vervolgens een reinigingsprogramma om het interieur van de auto weer in orde te maken.

Dat Toyota deze technologie heeft geregistreerd betekent niet dat het merk de techniek daadwerkelijk gaat gebruiken. Het idee klinkt in elk geval tof!