Grandioos dieselen met de Volkswagen Passat

Zolang diesel nog niet monddood is gemaakt moet je het vooral overwegen mocht je jaarlijks tienduizenden kilometers rijden. Het is gebruikelijk dat autofabrikanten in een later stadium nieuwe motoren introduceren op een model en onder meer Volkswagen doet dit regelmatig, zo ook met de Passat.

Fans van de zakelijke sedan (of station), en dat zijn er een hoop in Nederland afgaande op het wagenpark, kunnen nu opteren voor een nieuwe motorvariant. De Duitse autofabrikant brengt de 1.6 TDI naar de Passat en Passat Variant, gekoppeld aan een DSG-automaat.

Met 120 pk uit het dieselblok trek je de straatstenen er niet bepaald uit. Daar staat tegenover dat Volkswagen de auto voor 39.665 euro kan aanbieden. Wellicht dat ‘ie daardoor interessant is binnen jouw leasebudget in combinatie met de bijtelling.

De Passat met 1.6 TDI is wat aangekleder te bestellen als Comfortline Business en als Highline Business R. Met Comfortline Business zijn zaken als 16-inch velgen, navigatie, adaptieve cruise control en een elektrische achterklep aanwezig. De Highline Business R uitrusting is iets luxer met 17-inch velgen, een R-line interieur, het Active Info Display, verwarmde voorstoelen en een verwarmde voorruit.

Dat uitrustingen klinken lekker, maar daar staan wel andere prijzen tegenover. De Passat met Comfortline Business kost 40.850 euro en de Highline Business R is met 44.430 euro enkele duizenden euro’s duurder.