Deze Audi Q8-Ambulance gebruikt men bij speciale ritten

Een Lamborghini Urus was buiten budget.

De kans is aanwezig als je onder meer in de omgeving van Rotterdam woont of werkt dat je deze bijzondere Audi Q8 bent tegengekomen. De opvallende SUV is sinds enkele weken in gebruik en wordt ingezet door de medisch manager ambulancezorg (MMA) en leden van het Mobiel Medisch Team (MMT). @wouter maakte al eens een kiekje van de Q8 op zijn Instagram.

Het Nederlandse carrosseriebedrijf Ultiparts uit Geldermalsen heeft de Audi Q8 omgebouwd voor deze werkzaamheden. Audi bevalt blijkbaar prima onder de MMT-medewerkers, want in 2017 werd gekozen voor de Q7. De ambulance-tak van het UMCG heeft daarentegen weer dikke Tesla Model X onder de kont. De broeders en zusters hebben wat dat betreft wel een dure smaak, maar wat zou jij doen als dit soort auto’s binnen de aanbesteding gekozen konden worden.

Deze Audi Q8 betreft niet een lullige instapper, maar de 50 TDI Quattro Tiptronic. Met 286 pk uit een zescilinder dieselmotor is de Q8 snel van A naar B. Naast de ombouw, die achteraf is gedaan, is de Audi goed samengesteld. Dit specifieke exemplaar heeft namelijk een prijskaartje van 140.275 euro.

Fotocredit: Ultiparts via Facebook