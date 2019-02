BREEK: Toyota Racing Development doet een BMW

Zwiebelkuchen met extra pittige Teriyaki-saus.

Het duurde even, maar een kleine maand geleden werd eindelijk de nieuwe BMW Z4 coupé onthuld. Het betekent een terugkeer van het model na een generatie afwezigheid. De vorige Z4 had namelijk een stalen klapdak en dat betekende dat BMW niet de noodzaak voelde een echte coupé te bouwen naast de roadster. Althans, wel voor de GT-racerij, maar niet voor op de openbare weg. Dat was jammer, want de relatief kleine tweezits coupé was sinds de komst van de Z3 coupé in korte tijd uitgegroeid tot een van de leukste auto’s in BMW’s modelgamma. Het nieuwe model moet in staat geacht worden deze positie opnieuw in te nemen, zeker indien uitgerust met de karakteristieke zes-in-lijn onder de kap.

Meest opvallende nieuwigheidje aan de nieuwe Z4 coupé is de naamgeving. De paarse broeken van BMW hebben besloten om de auto op de markt te brengen onder de naam Toyota Supra. Een geïnspireerde keuze, want het verzekert de auto bijna automatisch van een grote schare fans die al jarenlang met smart zitten te wachten op een opvolger van de oude Supra. Bovendien is het voor BMW de ideale mogelijkheid om eindelijk door te breken in de Japanse ondergrondse tuningscene. Naar verluidt kunnen de jongens van M GmbH niet wachten om oni-camber en vooral ook een Bosozoku-uitlaat aan te kunnen bieden.

Vooralsnog houden ze het echter relatief bescheiden. De Münchenaren hebben op basis van de GR Supra een ‘concept’ onthuld genaamd de GR Supra Performance Line. Ze doen dit onder de valse vlag van TRD (Toyota Racing Development), maar daardoor laten wij ons natuurlijk niet in de lure leggen. Luister alleen al naar de naam van de beurs waarop de auto voor het eerst onthuld is: Osaka Auto Messe. Klinkt verdacht Duits als je het mij vraagt.

De GR Supra (M?) Performance Line geeft de gewone GR Supra een bodykitje met wat carbon details en gesmede 19″ pornojetsers, alsmede een witte livery met rode en blauwe details . Aan de motoren verandert verder niks. Een beetje hetzelfde recept wat ook toegepast wordt op de 3-serie (video) en andere BMW-producten dus.

Hoewel de auto momenteel nog aangeprezen wordt als ‘concept’, is de verwachting dat je dit binnenkort gewoon kan bestellen bij de lokale dealer. Ook dat kennen we van andere BMW’s uit het verleden, zoals bijvoorbeeld de M2 Performance Parts Concept.