Een voorruit vervangen is tegenwoordig grafduur

Toch maar doorkachelen met die onooglijke barst voor je harsens dan maar?

Wie zijn neus schendt, schendt zijn aangezicht, maar bij auto’s is het ook geen porum als je voorruit stuk is. Toch kan het weleens gebeuren dat een forse roofvogel een duikvlucht doet om jouw hoofd van je romp te verwijderen, om er vervolgens achter te komen dat er nog een stukje ruit tussenzit. Of wellicht maakt je zoveel kilometers achter trucks die kleine kiezeltjes en grind uit hun laadbakken spuwen dat je elke dag sterretjes ziet als je in de auto stapt. In zo’n geval kan de gedachte in je opkomen je ruit te laten vervangen.

Nou ben je misschien episch verzekerd voor zo’n gevalletje, maar zo niet kan het tegenwoordig een dure aangelegenheid worden om een voorruit te vervangen. Bij een traditionele auto was je met een uurtje werk en een paar hundies aan materiaalkosten meestal wel klaar, maar bij moderne auto’s komt er veel meer kijken bij het vervangen van een voorruit. Dat heeft alles te maken met nieuwe technologie.

Bij auto’s met geavanceerde rij-assistenten zoals lane keeping assistent, adaptieve cruise control en systemen die ingrijpen bij een dreigende botsing, zitten er namelijk vaak sensoren en camera’s op de voorruit. Bij vervanging van de ruit moet deze gevoelige apparatuur nauwkeurig opnieuw worden afgesteld. Je wilt immers niet dat de gerobotiseerde lane keeper je van een stijle klif afstuurt, in plaats van dat ‘ie je tussen de lijntjes houdt.

Om dit te waarborgen moeten er de nodige tests worden uitgevoerd en die tests kosten tijd, dus ook geld. De New York Times praatte met AAA-honcho Mike Calkins, die claimt dat er nogal wat komt kijken bij de recalibratie van de rij-assistenten. Hiervoor moet de auto juist uitgelijnd zijn en komen er onder andere freakin’ laz0rs om de hoek kijken om ervoor te zorgen dat camera’s licht op de juiste manier kunnen waarnemen.

Maar dat is nog niet alles! Veel merken vereisen dat de auto na de vervanging van een ruit ‘dynamisch gerecalibreerd’ moet worden. Dat wil zeggen dat de monteur er een blokkie om mee moet gaan volgens een nauwkeurig bepaald recept. Al dit soort zaken voegen al snel een uurtje of twee toe aan het proces van een ruit vervangen en drijven de kosten volgens de Times op tot zo’n 1.600 Dollar.

Dit alles roept de vraag op: is het allemaal de moeite waard? Misschien dat de toenemende populariteit van young- en oldtimers die vraag al min of meer beantwoordt. Maar mocht jij wel enorm fan zijn van de nieuwe assistentiesystemen, laat het dan vooral weten, in de comments!

Image-Credit: GLA45 AMG met ster op de grille en ster in de ruit via autojunk