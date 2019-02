Autoblog advies: leuke zevenzitter voor 25 mille

Lodgy. Of een R63 AMG. Klaar. Volgende! Of toch maar een verstandigere gebruikte auto zoeken?

Vandaag gaan we niet op zoek naar een sportief trackday monster met een lage bijtelling. Nee, we gaan vandaag volwassen doen. Dat komt door de aanvraag van Mark en Sara. Het inmiddels al 10 jaar getrouwde stel heeft vier kinderen, een hond én een kat. Gefeliciteerd! Op dit moment hebben Mark en Sara twee auto’s. De Mercedes-Benz CLK Cabriolet (die nooit meer weggaat) van Sara en een Citroen Picasso.

Die Picasso hebben ze een 10 jaar geleden gekocht met het idee ‘wanneer ‘ie kapot gaat dan komt er een nieuwe’. Maar ondanks wat elektronische malheur hebben ze moeiteloos 150.000 extra kilometers gereden in die gekke Citroën. In principe hoeft de auto niet weg, ware het niet dat de Picasso een nadeeltje heeft: er kunnen maar vijf personen in. Het komt vaak genoeg voor dat er net even een stoel of twee extra nodig zijn en dat dan de CLK van Sara erbij gepakt moet worden.

Nu zaten Mark en Sara te kijken naar een nieuwe stoere crossover met zeven zetels, maar het viel hun op dat het ruimte aanbod nogal tegenviel. Ook vonden ze het aanbod zevenzitters zo rond de 25 mille nogal magertjes. Niet dat ze zich te goed voelen voor een Dacia Lodgy of Fiat 500L, maar ze hebben behoefte aan iets meer auto. Vandaar dat het stel bij autoblog.nl een aanvraag heeft gedaan. De tabel ziet er als volgt uit:

Huidige /vorige auto's: Citroen Picasso en Mercedes CLK Cabrio Koop / lease: Koop Zakelijk / privé: Privé Budget: € 25.000 Jaarkilometrage: Minder dan 15.000 per jaar Brandstofvoorkeur: Benzine, hybride zou ook mogen. Reden aanschaf andere auto: Picasso is geen zevenzitter Gezinssamenstelling: We zijn met zijn zessen! Voorkeursmerken /modellen: Liefst Europees, maar we laten ons verrassen No-go modellen / merken: Ondanks dat de Picasso hoeven we geen Citroen meer. Toe aan wat anders.

Opel Zafira 1.4 Tourer Turbo Innovation (C)

€ 24.990

2017

23.500 km

Eigenlijk is het heel erg vreemd dat er zo weinig animo is voor deze zevenzits Opel. De Zafira springt er op geen enkel punt echt uit, maar laat ook zeker geen steken vallen. In deze Innovation uitvoering is de auto compleet uitgerust. De 1.4 motor levert meer dan voldoende vermogen en het ruimte aanbod is een grote pre. In het budget is er keuze uit een hele hoop exemplaren. Er zijn zelfs een hoop post-facelift modellen te verkrijgen met een zeer lage kilometerstand. Niet de meest spannende keuze, wel een heel degelijke. Nadelen zijn er ook: het gewicht is relatief hoog en het navigatiesysteem is niet briljant.

Renault Grand Scenic Zen TCe 130 (R9)

€ 24.990

2017

25.000 km

Ondanks dat Renault de grondlegger is van dit segment, zag het Franse merk in dat de markt aan het veranderen is. Qua design heeft Renault er absoluut werk van gemaakt. De Grand Scenic ziet er uit als kruising tussen een crossover en een midi-mpv (bent u daar nog?). De Grand Scenic heeft absoluut geen sportieve aspiraties, desalniettemin staat de auto standaard op 20” grote velgen. De ‘Zen’-uitvoering biedt alle opties die je de komende tijd nodig denkt te hebben. De motor is ‘slechts’ een 1.2-tje, maar het is wel een fijn naaimachientje: soepel en nét aan voldoende vermogen. Er is ook een 115 pk sterke variant, maar die komt eigenlijk net te kort.

Ford Grand C-Max Titanium 1.5 EcoBoost

€ 24.950

2017

15.000 km

De fijnst rijdende auto uit zijn segment is waarschijnlijk deze Ford Grand C-Max. Nu is het de vraag hoe relevant het is om een stuurmansauto in dit segment te zijn. Nou, toch is dat wel lekker. De C-Max is verregaand stabiel, ligt strak op de weg, kan met gemak hoge bochtsnelheden aan en is ook nog eens behoorlijk comfortabel. Het interieur is origineel, maar niet zo tijdloos als bijvoorbeeld dat van de Volkswagen hieronder. Daarentegen is de motor een zeer prettige metgezel. De 1.5 EcoBoost is een uitstekend motor en zeker te verkiezen boven de 1.0 EcoBoost, die duidelijk moeite heeft met de uit de kluiten gewassen Focus. Nadeel: ruimte is niet per se overdadig aanwezig in de Grand C-Max, ondanks het ‘Grand’ in de naam.

Volkswagen Touran 1.2 TSI Comfortline

€ 22.759

2016

37.500 km

Dat de Opel Zafira Tourer nog behoorlijk frivool is, wordt bevestigd door de Volkswagen Touran. Deze auto is vooral heel erg functioneel. De behouden styling is nogal zouteloos. De hoekige vormen zorgen wel voor een relatief ruim en praktisch interieur. Let wel op dat je voor de laatste generatie Touran kiest. Ondanks vele facelifts stamt de generatie tot en met 2015 namelijk in de basis nog uit 2003. Dat gezegd hebbende, veel keuze uit leuke uitvoeringen zijn er bij het recentere model niet. Een 1.4 Highline met automaat is lastig te vinden, je zult het moeten doen met een 1.2 TSI Comfortline. Het kan allemaal prima, maar als je nu 25 mille kan stukslaan op een auto, wil je misschien wel iets frivolers. Zo niet, dan is deze Touran een prima auto. Groot voordeel is het fraaie en logisch ingedeelde dashboard.

Peugeot 5008 1.6 e-THP Style

€ 24.900

2016

25.000 km

Het is eigenlijk best opmerkelijk dat Peugeot zo laat kwam met een midi-MPV. Met de 5008 kwamen ze eigenlijk veel te laat met een uitstekend Scénic-alternatief. De 5008 was een van de eerste Peugeots zonder de krankzinnig grote grille en met een véél betere bouwkwaliteit. Met name de latere 5008’s zijn veel beter in elkaar geschroefd dan de Peugeots van vlak na het nieuwe millennium. De 1.6 motor is een heerlijkheid, met 165 pk heb je in principe altijd voldoende kracht voorhanden. Een scheurmonster is het niet (dat geldt voor geen enkele auto uit dit lijstje, op de Yolo na), maar met name op tussenacceleraties zijn die 240 Nm’s welkom (al vanaf 1.400 toeren!).

Kia Carens 1.6 GDI DynamicLine (RP)

€ 23.950

2017

30.000 km

Soms zijn er van die auto’s waarvan je denkt: “Was die er ook nog?”. Daar valt de Kia Carens absoluut onder. Het is nog meer een Opel dan Opel tegenwoordig is. De Carens is een uitstekend alternatief op de bekende Europese merken. De motor is niet het sterkste punt. De 1.6 moet ergens 130 pk leveren, maar daarvoor zul je flink toeren moeten maken. Daar staat tegenover dat de garantievoorwaarden uitstekend zijn, want bij Kia is zeven jaar fabrieksgarantie de standaard. Dat betekent dat nare verrassingen qua aandrijflijn bij een auto uit zeg, 2017, tot 2024 gedekt zijn. Dat is best een prettige gedachte, niet?

BMW 218i Gran Tourer High Executive (F46)

€ 24.750

2016

60.000 km

De BMW 2 Serie Gran Tourer kan maar moeilijk de handen op elkaar krijgen bij de BMW liefhebbers. Voor dit vraagstuk is het echter een auto die zeer de moeite waard is. Qua ruimte zou het iets overdadiger kunnen. Met name als alle stoelen bezet zijn, is deze auto niet de meest ruime. Ook moet je goed opletten dat alle opties die je wenst aanwezig zijn. De standaarduitrusting is niet erg luxe. Het is echter wel de BMW onder de MPV’s; de auto rijdt bovengemiddeld prettig. De motor is een 136 pk sterke driecilinder. In principe voldoet deze. Het rijdt niet zo soepel als een viercilinder, maar het is minder storend dan de commentsectie zal doen vermoeden. Wel lastiger te vinden in het budget.

YOLO: Lancia Voyager V6 Platinum (404)

€ 19.950

2014

65.000 km

Als je dan toch voor een MPV gaat, waarom niet de ultieme MPV? De Lancia Voyager is natuurlijk stiekem geen Italiaanse Lancia, maar een Chrysler Town & Country/Dodge Caravan. Wijlen Sergio Marchionne dacht dat hij de Amerikaanse traditie-MPV in Europa wel kon verkopen als Lancia en op deze manier tegelijkertijd de Lancia-showrooms wat meer smoel kon geven. Dat plannetje werkte niet helemaal, maar dat wil niet zeggen dat de Voyager een waardeloos aanbod is, zeker niet als verse occasion.

De V6 onder de kap heeft een slagvolume van 3.6 liter en levert maar liefst 283 pk en 344 Nm. Geen kleine turbotorretjes die er met moeite 100 pk eruit persen, maar een relaxte, lome en koppelrijke motor. Dit is een échte MPV, met zeeën van ruimte en alle gadgets van een Amerikaanse MPV die je maar kan wensen. Verwacht alleen geen zuinigheidswonder: de Voyager is behoorlijk zwaar en de forse motor is standaard gekoppeld aan een automaat.

Een Lancia Voyager vinden kan nog best lastig zijn, maar verdiend de voorkeur boven opteren voor een technisch identieke Dodge Caravan. De Lancia’s zijn net wat verfijnder aangekleed. Mocht dat niet belangrijk zijn, dan is de Dodge Caravan wel beter te vinden binnen het budget.