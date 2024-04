Red Bull: “We kunnen al aan de wereldtitel denken”

Normaal zijn teams wat terughoudend om zichzelf op de borst te kloppen. Maar bij Red Bull durft men na 5 van 24 races al aan de titel te denken. Max Verstappen campeão!!1!

Bij autoblog zitten we altijd dicht op het nieuws. Zodoende konden wij je in 2023 al het nieuws brengen dat Max Verstappen ook in 2024 weer wereldkampioen wordt. Maar goed, dat is inmiddels meer een fletse grap geworden. Vooral ook omdat het stiekem echt wel een beetje saai wordt. Natuurlijk, we willen gewoon dat Max elk jaar de titel pakt. Maar liefst wel in de laatste ronde van de laatste race van het jaar.

Dat zit er al jaren niet meer in, want vanaf 2022 is Red Bull oppermachtig. Vorig jaar was de dominantie ongekend en dit jaar gaat gewoon door in dezelfde trant. Een perfecte score wordt het niet voor het Oostenrijks-Britse team. Maar dat komt alleen omdat Verstappen een zeldzame uitvalbeurt had in Australië, terwijl Perez een gridstraf opliep en daarna schade in de race. In alle andere races, zijn beide Red Bull coureurs op het podium geëindigd.

Nu zal een dominant team eigenlijk nooit roepen dat het allemaal makkelijk gaat. Mercedes heeft ons jarenlang voorgehouden dat ze het echt heel moeilijk hadden en dat Ferrari en Red Bull in de buurt kwamen. Ondertussen hadden ze zelfs de motor in het begin wat teruggeschroefd omdat het verschil anders te groot zou zijn in het begin van het hybride-tijdperk. Elke keer was er wel weer een uitdaging of een probleem.

Helmut Marko is echter niet van de schone schijn en de schwalbes. Hij weet hoe de hazen lopen. Er zou een krankzinnige update van een ander team dan wel speling van het lot moeten plaatsvinden om Red Bull niet te laten winnen dit jaar. Dus na 5 van de 24 races, denkt Der Helmut al publiekelijk aan de titel:

Weer een overtuigende overwinning voor Max en de teamprestatie was ook in orde. Perez was ongelukkig met de safety car-periode. Ik denk dat we een heel goed pakket hebben. Max rijdt absoluut foutloos in elke fase. Hij kent de banden al. Ik denk dat we al aan de wereldtitel kunnen denken. Helmut Marko, weet dat de buit binnen is

Tevens heeft Marko nog een omineus bericht in petto voor de toehoorders van Sky Sports F1 betreffende Max Verstappen:

Hij is één van de groten, de beste, een van de twee besten, de vijf besten wellicht, maar hoe dan ook. Hij is pas 27 dit jaar, er staat hem nog veel te wachten. Helmut Marko, weet dat er nog veel in het vat zit bij Maxsj

Waarvan akte. Denk jij dat Max meer, of minder dan 10 titels wint? Scandeer het, in de comments!