Wat er mis is bij Volkswagen?

Het rommelt de laatste weken bij Volkswagen, er zijn duidelijk problemen

Het kan je bijna niet ontgaan zijn dat Volkswagen in een crisis terecht is gekomen. Maar waarom eigenlijk? Insiders leggen uit dat de problemen die Volkswagen nu aan het wankelen brengen een rechtstreeks gevolg zijn van dieselgate. “Ze hebben niet geluisterd naar de markt, maar auto’s gebouwd die de politiek wilde zien. Alleen waren ze even vergeten dat de politiek geen auto’s koopt.”

Een jaar geleden waarschuwde Volkswagen-topman Thomas Schäfer zijn managers dat het dak in brand stond, maar inmiddels is het vuur uitgeslagen naar alle verdiepingen. Naar verluidt wil het bedrijf dertigduizend banen schrappen, waarna er overigens nog steeds honderdduizend overblijven.

Hoewel zich bij Volkswagen een ramp voltrekt die je het best kunt omschrijven als een busongeluk in slowmotion, worden de problemen in de media schromelijk overdreven. De Telegraaf dacht zelfs al na over wat er zou gebeuren als Volkswagen op de fles gaat. “Consumenten hoeven voorlopig niet bang te zijn dat ze geen onderdelen of service meer kunnen krijgen,” meldt de krant geruststellend. Nogal wiedes, want de problemen treffen voornamelijk het merk Volkswagen. De Volkswagen Group heeft nog genoeg andere merken die wél geld in het laatje brengen, met geldmachine Porsche voorop.

Toch zijn de problemen bij Volkswagen zorgwekkend. De autoindustrie is de belangrijkste peiler onder de Duitse economie en Volkswagen is daarvan het belangrijkste merk.

Als Volkswagen dus bekend maakt dat het voor het eerst in zijn bestaan overweegt Duitse fabrieken te sluiten, dan dreigen er problemen — niet alleen voor Volkswagen, het is een donderwolk boven de complete Duitse economie; maar liefst een op de negen Duitsers werkt in de autoindustrie en Volkswagen is met afstand de grootste werkgever van de branche. Volkswagen is de op vijf na grootste werkgever van Duitsland en in omzet gemeten — vorig jaar 322 miljard euro — zelfs het grootste bedrijf van Duitsland.

Te dure fabrieken

Volkswagen heeft fabrieken overal ter wereld; in Noord- en Zuid-Amerika, in Zuid-Afrika, in China en India en op talloze plekken in Europa. Sluit elders een fabriek, zou je zeggen, dat is een stuk eenvoudiger. Om medewerkers in Duitsland te kunnen ontslaan, moest Volkswagen eerst een dertig jaar oude werkzekerheidsovereenkomst met de vakbonden beëindigen. De vakbonden hebben traditioneel echter veel macht bij Volkswagen. De Duitse deelstaat Nedersaksen is namelijk één van de grootste aandeelhouders van het bedrijf, met maar liefst twintig procent van het stemrecht.

Deze aandeelhouder heeft ervoor gezorgd dat de vakbonden goed vertegenwoordigd zijn in de raad van commissarissen van het bedrijf. Als bestuursvoorzitter Blume de strijd aangaat met IG Metall, dan weet iedereen dat de paniek groot is. Sla de kranten er maar op na: nu Volkswagen fabrieken in Duitsland dreigt te sluiten, staat het in alle kranten. Maar wie maakt zich druk over de mogelijke sluiting van de Audi-fabriek in Brussel?

Wie herinnert zich nog de vorige keer dat Volkswagen een fabriek sloot, in Pennsylvania? Toch móet Volkswagen wel overwegen om fabrieken in Duitsland te sluiten. De Duitse medewerkers kosten gemiddeld 62 euro per uur en behoren daarmee tot de duurste van Europa, volgens de Duitse brancheorganisatie VDA. In Hongarije is dat ongeveer een kwart.

Elektrische modellen springen er niet uit

Zolang je genoeg auto’s verkoopt, hoef je helemaal niemand te ontslaan. Volgens een insider is het productportfolio het voornaamste probleem van Volkswagen. “In 2015 werd bekend dat Volkswagen massaal sjoemeldiesels op de markt had gebracht. De gevolgen daarvan waren ongekend, niet alleen buiten Volkswagen, maar vooral ook bínnen het bedrijf.

Er ontstond een stammenstrijd tussen twee kampen; het ene kamp wilde schonere verbrandingsmotoren maken, het andere kamp wilde Volkswagen elektrificeren. Uiteindelijk won ‘kamp elektrisch’, maar ten koste van wat? Er was al zoveel tijd verspild met discussiëren dat er overhaast auto’s ontwikkeld moesten worden. Bovendien misten we het zelfvertrouwen om goede Volkswagens te ontwikkelen. Het resultaat? De ID3 en ID4 waren beneath us.

Aardige auto’s, maar niet voor Volkswagen. De auto’s zelf waren niet goed genoeg, de actieradius was maar zo zo en de softwareproblemen hielpen ook niet. Het is dan ook geen wonder dat mensen die auto’s niet kopen.” Een (te ?) hard oordeel van deze insider. Maar vastgesteld kan worden dat de dedicated ID modellen niet direct de harten van de markt veroverden. Opmerkelijk omdat zeker op onze markt de e-Golf en de e-Up! best een goede eerste poging waren van het concern.

Andere mensen aan het roer

Een andere insider wijst erop dat Volkswagen eerder stormen heeft doorstaan. “Aan het begin van de jaren zeventig stonden we er slecht voor. De Kever was te oud, andere modellen waren niet succesvol. De 1500 en 1600 verkochten slecht, net als de opvolger ervan, de 411. Er werd gewerkt aan een nieuw model, Typ 266, ontworpen door Porsche, maar de productiekosten daarvan waren te hoog.

Zo’n opeenstapeling van problemen zorgt dan voor een crisis en dat is precies wat er nu ook aan de hand is. In de jaren negentig was er ook zo’n crisis. Toen Ferdinand Piëch bestuursvoorzitter werd, moest hij binnen vijf jaar ongeveer tien procent van de banen schrappen.

Maar Piëch was Piëch, en nu is er Oliver Blume — een onderdeel van het probleem. Zijn leiderschap is zwak. De aandeelhouderssituatie is ook zwak, die zorgt ervoor dat Volkswagen nagenoeg onbestuurbaar is. En dan zijn er nog de producten, die zijn ook zwak. Het succes van Volkswagen is altijd geweest dat ze producten verkochten die mensen wilden kopen.

Na dieselgate hebben ze niet geluisterd naar de markt, maar auto’s gebouwd die de politiek wilde zien. Alleen waren ze even vergeten dat de politiek geen auto’s koopt. Op de ID3 zat niemand te wachten, maar kostte zoveel aandacht dat ze een succesnummer als de Golf hebben verwaarloosd.”

Tegenvallende verkopen

De marges van Volkswagen zijn inmiddels gedaald tot amper twee procent. “Te veel producten leiden tot te hoge ontwikkelingskosten. Daarbovenop komen dan de andere problemen. Als je te hoge ontwikkelingskosten hebt én je productiekosten zijn te hoog én het marktaandeel in China neemt af, dan raak je in de problemen.”

Bovendien zijn de Europese autoverkopen nooit volledig hersteld na de coronacrisis; daarvoor werden jaarlijks zo’n zestien miljoen auto’s verkocht, nu zijn dat er twee tot drie miljoen minder.

Dat raakt natuurlijk ook Volkswagen. In 2019 produceerde de Volkswagen Group bijna elf miljoen auto’s, in 2023 waren dat er zo’n 9,2 miljoen. Dat betekent dat veel fabrieken van de groep last hebben van overcapaciteit. In Duitsland is dat bijvoorbeeld de fabriek in Osnabrück, die met name bedoeld is om capaciteitstekorten op te vangen; die heeft het merk al jaren niet meer.

Te wispelturige overheden

“Volkswagen heeft van zichzelf al genoeg problemen, maar daar komen de problemen nog bij die door overheden worden veroorzaakt,” legt een insider uit.

Hans Dieter Pötsch, voorzitter van de raad van commissarissen, kijkt daarbij naar de EU. “Elektrisch vervoer is de toekomst, maar de politiek heeft doelen opgelegd zonder de daarvoor noodzakelijke infrastructuur en zonder te overwegen of de klant ook aan boord is,” zei hij onlangs tegen Bloomberg.

Hij vindt daarom dat de EU de emissienormen snel moet versoepelen. Het door de EU opgelegde vlootgemiddelde is namelijk alleen haalbaar als een significant deel van de auto’s elektrisch is, maar de verkoop van elektrische auto’s neemt af — vooral omdat allerlei subsidieregelingen worden beëindigd. Niet alleen in Nederland, waar je (volgens cijfers van de ANWB) voor een gemiddelde elektrische auto die je in 2026 koopt al snel achtduizend euro meer kwijt bent dan wanneer je dezelfde auto in 2022 had gekocht.

Vooral de plotselinge beëindiging van de subsidies in Duitsland was rampzalig; in augustus van dit jaar was de verkoop van elektrische auto’s er 69 procent lager dan vorig jaar in dezelfde maand. In de complete EU werden in augustus dit jaar 44 procent minder BEV’s verkocht dan vorig jaar in dezelfde maand. Merken die groot hebben ingezet op elektrische auto’s, zoals Volkswagen, worden hierdoor het hardst getroffen.

Waar gaat Volkswagen naar toe?

De grote vraag is nu natuurlijk hoe Volkswagen weer uit deze crisis raakt. Een van onze insiders: “In 1974 kwam Volkswagen met de Golf, de juiste auto op het juiste moment. In de jaren negentig was het het leiderschap van Piëch dat Volkswagen niet alleen uit de problemen haalde, maar zelfs liet groeien tot de grootste fabrikant ter wereld.

Wat nu de oplossing is? Ik weet het echt niet. Allerlei investeringen worden uitgesteld, dus een briljant nieuw model zal het op korte termijn niet zijn. Ik denk dat de Europese automarkt niet snel meer terugkomt op hetzelfde niveau als vóór corona, dus het ligt voor de hand dat je dan als marktleider ook minder verkoopt. En nu stuiten we op de tekortkomingen van Blume: hij ontbeert de visie om met een helder plan te komen dat op korte termijn uit kan worden gevoerd.”

Misschien is dat wel de reden dat Hans Dieter Pötsch naar de EU kijkt. Een helpende hand van de Duitse regering lijkt ook nabij. De Duitse minister van Economische Zaken Robert Habeck belegde een ‘autotop’, waar autobouwers, vakbonden en toeleveranciers ontboden zijn.

In dezelfde ademstoot zei hij dat de overheid bereid was Volkswagen financieel te steunen vanwege de ‘aanzienlijke betekenis van het bedrijf voor Duitsland’. Zonder een duidelijk plan blijft dat echter een doekje voor het bloeden. Een financiële injectie is immers in een vloek en een zucht weer verdwenen als die simpelweg in de overcapaciteit van bestaande, te dure fabrieken wordt gepompt. “Het grootste deel van alle uitdagingen zal Volkswagen zelf moeten oplossen,” zei Habeck dan ook.

Een van onze bronnen ziet dat somber in: “Blume ontbeert de visie om te weten waar het heen moet. En als hij de visie al zou hebben, heeft hij niet de macht om zijn plannen ten uitvoer te brengen.”

Voor dit artikel spraken we in de afgelopen maanden meerdere bronnen, waaronder (voormalig) topfunctionarissen bij Volkswagen. Omdat ze nog werkzaam zijn binnen de autoindustrie en/of Volkswagen, prefereren ze anoniem te blijven.