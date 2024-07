VW-managers EISEN een Porsche van de zaak

De VW-managers willen wel een Porsche, maar niet zelf betalen. Tssk.

Hoe zou jij het vinden dat je iets altijd had, maar dat het wordt afgepakt? Dat is niet leuk, toch? Nou, dat is precies wat er aan de hand is met arme topmanagers van Volkswagen. De Duitse autobouwer heeft duizenden mensen in dienst en er zijn natuurlijk diverse managerslagen om te zorgen dat alles goed verloopt.

Aan de top van de managementlaag zitten de, jawel, topmanagers. De grote bazen van het concern. Logischerwijs krijgen die verreweg het meeste qua vergoeding. Niet alleen qua geld, maar ook qua dienstauto. Als autoproducent is het natuurlijk logisch dat Volkswagen de dienstauto’s levert. Je gaat niet immers ook niet voor Ferrari rijden en dan op het circuit verschijnen met een McLaren.

VW-managers willen Porsche

De toppers van Volkswagen waren gewend om een Porsche te rijden. Porsche is natuurlijk nauw verbonden met Volkswagen en onderdeel ervan. Maar daar is nu een einde aan gekomen. Ook bij Volkswagen moet men bezuinigen en dat doet men ook op de dienstauto’s. De VW-managers mogen nu geen Porsche meer rijden!

Kijk, dat is nog eens een deceptie. Ben je lekker begonnen aan je baan als vice-president-marketing-sales en kun je lekker in je hagelnieuwe Porker de buurt onveilig maken, moet je ineens een amechtige VW gaan rijden. Wat zal de buurt wel niet denken? Zelfs Daniil Kvyat zou zo’n demotie niet kunnen verwerken.

Koop zelf een Porsche!

Daarom stappen de VW-managers massaal naar de rechter. Zij vinden namelijk dat hen een Porsche als dienstauto is beloofd en Volkswagen AG moet dat gewoon nakomen. Volgens VW is het ook niet echt een issue. De lonen van hen zijn heel erg hoog, dus kunnen ze er makkelijk zelf een Porsche van bekostigen als ze dat willen.

De managers die nu een Porsche rijden, mogen hun termijn nog wel afmaken. Maar na het inleveren van de Porsche, mogen ze geen Porsche meer kiezen. Het hoeft overigens niet per se een Volkswagen te zijn, een Audi, Seat, Cupra of Skoda mag ook.

Op dit moment zijn er zo’n 200 topmanagers bij de Volkswagen Group die dus hun Porsche-privilège verliezen. Ongeveer een dozijn VW-managers is naar de rechter gestapt. Zoals mijn elektrodocent van weleer zou zeggen: MUITERIJ!!!

Via: Bild

Fotocredit: Volkswagen-bus met Porsche-logo door @loek via Autoblog Spots!