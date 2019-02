Hier is de vernieuwde Volvo XC90

Zijn daar nog grote verschillen te bekennen?

Volvo mag dan niet aanwezig zijn op het Autosalon van Genève, het belet het merk niet een nieuwe auto te onthullen. Vandaag presenteren de Zweden hun vernieuwde versie van de XC90, de bolide waarmee Volvo destijds zijn nieuwe designtaal aan de wereld introduceerde. Met zijn opgefriste buiten- en binnenkant kan de XC90 weer eventjes door.

De vernieuwingen aan de Volvo XC90 (rijtest) zijn even minimaal als groots. Volvo heeft de buitenzijde grotendeels hetzelfde gelaten, maar nieuwe velgen, een andere grille en andere kleuren moeten nét het verschil maken voor deze facelift. Binnenin is alles minstens even herkenbaar als aan de buitenzijde. Dat gezegd hebbende kan de auto voortaan als vier-, zes- en zevenzitter worden besteld. Daarbij biedt Volvo voortaan nieuwe materialen aan.

De grootste verandering aan de vernieuwde XC90 vinden we bij de aandrijflijn. Volvo heeft een nieuwe badge (B) onthuld, die bedoeld is om een nieuwe soort motor in zijn gamma uit te lichten. De ‘B’-badge laat zien wanneer het gaat om een aandrijflijn met een KERS-systeem. Dit systeem wekt elektrische energie op bij het remmen, die later gebruikt wordt om de auto aan te drijven. Volvo zegt dat auto’s met een ‘B’-badge tot 15 procent aan brandstof besparen en minder schadelijke stoffen uitstoten. Hierover zullen we later meer vertellen.

De vernieuwde XC90 komt op de markt met een reeks B-motoren. Volvo zegt dat de auto geleverd zal kunnen worden met een B5 benzine- of dieselmotor, evenals een B6 benzinemotor. De XC90 komt daarnaast wederom met een 420 pk sterke T8 Twin Engine op de markt.