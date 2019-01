“Mercedes en BMW gaan samen stuurloze auto’s maken”

Het ziet inmiddels groen van al die samenwerkingen.

Hoewel zij resoluut beweren dat het niet zo is, voelen de grote gevestigde autofabrikanten wel degelijk de golven van de relatief kleine start-ups. Precies hierom beginnen BMW en Mercedes een samenwerking waardoor het ontwikkelen en maken van autonome auto eenvoudiger en goedkoper moet worden. Althans, zo beweert het Duitse Handelsblatt.

In een nieuwsbericht dat vandaag in de zakenkrant is verschenen wordt de huidige situatie beschreven waarin beide autofabrikanten zich bevinden. In het artikel komen eveneens geruchten naar boven dat de oud-concurrenten druk bezig zijn met het opzetten van een hechtere samenwerking. De samenwerking moet in het leven geroepen worden om geen gigantische achterstand op te lopen op autonome experts als Waymo, dat in handen is van Google. Door de kosten met elkaar te delen moet het voor de “rivalen” eenvoudiger en vooral goedkoper worden om zich in de strijd te mengen en mogelijk zelfs de standaard te worden (en blijven) binnen de industrie.

Het is niet vreemd dat dergelijke spelers ondanks hun verleden een samenwerking proberen te verwezenlijken. Immers, investeren in autonome techniek kost ettelijke miljarden euro’s. Hoewel momenteeel de details nog niet bekend zijn, schijnen BMW en Mercedes naar verluidt een speciaal platform te willen maken waarop kleine, compacte, autonome voertuigen gebouwd kunnen worden.

Sowieso gaat het in autoland de laatste tijd goed met de samenwerkingen, want recentelijk kondigden ook Ford en Volkswagen aan hechter door het leven te zullen gaan. Hoewel de twee zich aanvankelijk zullen richten op pick-ups en (kleine) bestelauto’s, zullen zij op de lange termijn ook samen elektrische en autonome auto’s willen gaan maken.

Beeld: smakelijke combo in Hamburg, door @aarsgewei