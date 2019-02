Nieuwe Peugeot 208 lekt het internet op

Hallo daar!

Dankzij verschillende spionfotografen hadden we al een aardig idee gekregen wat we van de nieuwe Peugeot 208 konden verwachten, maar met deze zojuist uitgelekte beelden van de kleine hatchback wordt extra duidelijk dat de Franse autofabrikant het roer inderdaad heeft omgegooid.

Peugeot is van plan de nieuwe 208 mee te nemen naar de Geneva International Auto Show, alwaar hij zijn officiële debuut moet maken. Echter, via een Franse website die de foto’s inmiddels op aanvraag van de fabrikant weer heeft verwijderd, hebben de beelden toch hun weg naar buiten kunnen vinden.

Uit de verschillende foto’s kunnen we opmaken dat de voorzijde van de nieuwe 208 veel lijkt op het gezicht van de huidige 508. Aan weerszijden van de grille vinden we LED-verlichting in de vorm van slagtanden. Het geeft de kleine hatchback een flink postuur. Binnenin de auto zien we een flink bijgespijkerd interieur, waar middenin het dashboard een groot infotainmentscherm pronkt.

Hoewel momenteel nog geen concrete details over de aandrijflijn op straat liggen, weten we wel dat de nieuwe 208 de allereerste elektrische Peugeot moet worden. Dit is ook te zien aan foto 2. Hier wordt de auto met een kabel verbonden aan een laadpaal. Binnenkort zal Peugeot de details delen.

Met dank aan Niels voor de tip!