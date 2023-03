Tesla zal met meer modellen moeten komen

Tesla heeft grote ambities, maar om deze doelen te halen zal het met meer modellen moeten komen.

Elon Musk is een man met een visie. En geld. Om nog meer geld binnen te harken worden er indrukkwekkende doelenstellingen beschreven bij Tesla. In 2030 zou het bedrijf graag 20 miljoen auto’s per jaar willen afleveren. Onhaalbaar? Misschien niet, Misschien wel. Maar feit is dat Tesla wel met meer modellen op de proppen moet komen.

Meer modellen van Tesla

Dit heeft de analyseafdeling van de bank Bernstein verteld aan Autocar. Op zich is het ook niet hogere wiskunde: om zoveel auto’s te verkopen moet je een groot publiek aanspreken. Dat doe je alleen maar als je veel verschillende auto’s kan aanbieden.

Het publiek was enigszins teleurgesteld toen Musk op ‘Investor Day’ afgelopen 1 maart niet een nieuwe auto aankondigde. Wel zei hij dat er nieuwe efficiënte werkprocessen komen, die de kosten van toekomstige voertuigen zullen verlagen en het Amerikaanse bedrijf in staat zullen stellen zijn productie te laten groeien.

Echter, het doel is dus 20 miljoen auto’s in 2030. Dat is veel meer dan nu. Het bedrijf verkoopt nu 1,31 miljoen voertuigen met vier modellen. Even in perspectief zetten: de grootste autofabrikant van dit moment,Toyota, verkoopt bijna 10 miljoen voertuigen per jaar.

Nummer 1 worden

‘Greed is good’ kennen wij nog uit een Amerikaanse film. Tesla volgt dat motto en gaat voor marktdominantie. Maar het bedrijf heeft maar vier modellen en waarvan er twee toch echt oud worden. Kijk, Tesla heeft de prijzen onlangs verlaagd van de Model Y en Model 3 om de verkopen op te krikken, maar daar gaan ze het niet mee redden.

Musk is het daar niet geheel mee eens. Hij zegt dat de wens om een Tesla te bezitten ‘extreem hoog’ is. Alleen de prijs is de beperkende factor. Daar kan hij een punt hebben, want zou jij ook niet een Tesla overwegen als die zeg maar 20k kost?

Goed, Tesla heeft aangekondigd dat het met 10 modellen de 20 miljoen auto’s per jaar kan halen. Er komt al een Cybertruck aan, dat gewoon een gaaf ding is. En we hebben eerder al een roadster gezien.

Op welk ander model zit jij te wachten?