Briljante Gladiator wordt aangepast op Europese smaak

Zo lusten wij 'm namelijk ook.

Het duurde even, maar nu is het moment eindelijk zover. de Jeep Gladiator komt naar Europa. De auto is een van de grootste successen van Jeep aan de andere zijde van de Atlantische Oceaan. De auto is werkelijk niet aan te slepen. Wellicht dat Jeep eerst zijn eigen markt wilde bedienen.

Nu is het tijd om over de grens te kijken. Dat ‘nu’ moet je overigens niet al te letterlijk nemen, want de Gladiator komt pas aan het einde van 2020. Wel zal de Gladiator acte de présence geven op Camp Jeep in San Martino di Castrozza, wat gehouden wordt van 12 tot 14 juli.

Bijzonder aspect aan de Europese Gladiator is de motor. In de Verenigde Staten is de auto maar met één motor leverbaar, een 280 pk sterke Pentastar V6. In Europa krijgen wij de EcoDiesel uit de RAM 1500, een V6 diesel afkomstig van VM Motori. Deze motor is ook te vinden in de Jeep Grand Cherokee. Deze motor is goed voor zo’n 260 pk en 600 Nm. De motor zal in alle gevallen gekoppeld zijn aan een achttraps automatische transmissie

De Jeep Gladiator zal in Europa leverbaar worden als Sport, Overland en Rubicon. De ‘Sport’ is de instapper. De ‘Overland’ is een stukje luxer, terwijl de ‘Rubicon’ de stoerste variant is. Qua uitrusting ontlopen de Rubicon en Overland elkaar overigens niet zoveel. Alle Gladiators zijn uitgerust met Command-Trac 2-Speed 4×4 vieriwleaandrijvingsysteem.