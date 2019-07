Audi RS3 krijgt nu precies genoeg pk’s plus nieuwe remmen

Nu is 'ie helemaal af.

Het is een bloederig gevecht in Hot Hatchland. Destijds was de Audi RS3 in 2011 een van de eerste hyperhatches, dankzij een 340 pk sterke vijfcilinder. In de tweede generatie RS3 leverde deze motor zelfs 360 pk. Sinds de facelift is de motor behoorlijk herzien en bedraagt het vermogen precies 400 pk. Ondanks dat het vermogen van de RS3 pas sinds deze week afgetroefd werd door de gloednieuwe Mercedes-AMG A45 S (421 pk), is het monsterlijk veel.

Een voordeel is natuurlijk dat je die vijfcilinder roffel hebt, die de AMG ontbeert. Dankzij de aanwezigheid van wat marges en een flinke turbo, is het mogelijk om de motor van de Audi RS3 van wat extra vermogen te voorzien. Natuurlijk zijn het de specialisten van ABT Sportsline die een arsenaal aan onderdelen hebben voor de Audi RS3.

Het nieuwe ABT Power S-pakket is puur softwarematig en zorgt voor een stijging van 70 pk en 60 Nm. Jazeker, dit A3’tje levert na een simpele tuningskuur 470 pk! Mocht dat net even iets te veel van het goede zijn, 440 pk is ook mogelijk. Wij kunnen overigens ons niet voorstellen dat iemand niet meteen voor 470 pk gaat. Hoe snel het apparaat naar de 100 km/u accelereert zegt ABT niet, maar voor 1.500 euro verhogen ze de topsnelheid van 250 naar 285 km/u.

Maar er is bij ABT meer mogelijk voor de RS3. Zo kun je kiezen voor een set 19″ of 20″ velgen. Tevens kan de RS3 voorzien worden van een nieuw straffer onderstel met nieuwe veren en dempers. Eveneens geen onbelangrijk onderdeel is de remmen-upgrade. Ook een anti-rollbar kit behoort tot mogelijkheden. Alle onderdelen zijn per direct beschikbaar.