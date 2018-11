Eindelijk officieel: de Jeep Gladiator

De Jeep Wrangler is bruikbaarder dan ooit.

We kunnen eigenlijk vrij kort zijn over deze nieuwe Jeep pickup. Ondergetekende heeft een nieuw niveau van ‘het gras voor de voeten wegmaaien’ uitgevonden: het gras voor je eigen voeten wegmaaien. In het lekartikel is de Gladiator, het namendillema, de geschiedenis en door de lekplaatjes de styling van de auto al besproken. Wat er dan overblijft? De definitieve specs, uiteraard, maar ook een map met foto’s: een goedgevulde, welteverstaan.

Het lijkt ons namelijk dat een Wrangler-pickup niet veel introductie nodig heeft, maar Jeep stuurt ons 227(!) foto’s van de Gladiator. Door de spoeling te verdunnen blijkt dat een stuk of 40 de lading ook prima dekken: het hadden er nóg minder kunnen zijn. Maar eerlijk is eerlijk, Jeep heeft goed naar @CasperH gekeken, want de persfoto’s zijn gaaf. Bovendien hoeft een Wrangler niet te rusten op fotoshop-kunsten om bovenop een berg te poseren: dat kan de auto gewoon zelf.

Verder bevestigt de officiële info wat we al wisten: net zoals de Wrangler is het een geniale offroader en kan de auto wederom helemaal gestript worden. Dat laatste betekent dat ook de Gladiator een soort grote Mini-Moke kan worden. Een dak, deuren of voorruit heb je toch niet nodig tijdens het trotseren van zandpaden. De Gladiator mag ook een flinke lading trekken, zo’n 7.690 lb (3.495 kg).

De Wrangler krijgt een kleine(re) hybridemotor, maar die krijgt de Gladiator niet. Het is immers een werkpaard en hybridemotoren zijn zuinig, maar voor het terreinrijden wil je een wat meer analoge krachtbron. Je hebt de keuze uit een 3.6 liter Pentastar V6 of een 3.0 liter EcoDiesel V6. Beide motoren krijgen een nieuwe achttraps automaat, zelf roeren kan alleen met de Pentastar.

De Gladiator is weinig verrassend, maar toch is het een gave bak die als nooit tevoren in de markt gezet wordt als werkpaard. In het land van pickups zal de Gladiator ongetwijfeld een frisse nieuwkomer zijn. Prijzen zijn nog niet bekend.