F1 Engeland 2019: tijden en wat je moet weten

Alle ins en outs, plus de aanvangstijden van de GP van Groot-Brittanië 2019 van dit weekend!

Het waren twee enorm lange weken, alhoewel er meer dan voldoende Formule 1 nieuws kwam binnendruppelen de afgelopen veertien dagen. Denk aan Robert Kubica die geen spijt heeft van zijn comeback, Rich Energy die wél spijt heeft van de Formule 1 en een prestatieclausule van Red Bull. Gelukkig kunnen we ons weer richten op het betere racewerk, want de GP van Groot-Brittannië staat voor de deur!

Hoe ziet de agenda eruit voor de GP van Groot-Brittanië 2019?

Vrijdag 12 juli 2019:

11:00 – 12:30 | Eerste vrije training

15:00 – 16:30 | Tweede vrije training

11:00 – 12:30 | Eerste vrije training 15:00 – 16:30 | Tweede vrije training Zaterdag 13 juli 2019

12:00 – 13:00 | Derde vrije training

15:00 – 16:00 | Kwalificatie

12:00 – 13:00 | Derde vrije training 15:00 – 16:00 | Kwalificatie Zondag 14 juli

15:10 – 17:10 | Race

GP Groot-Britannië

De Britse GP is de oudste van de kalender en ademt een en al Formule 1. In het land van ontelbare circuits is Silverstone het racemekka van Groot-Brittannië. Aangezien Groot-Brittannië op zijn beurt weer de bakermat is van Formule 1 (zo zijn er 8 teams gevestigd in Groot-Brittannië) is deze race heel bijzonder. Samen met de GP van Italië is de GP van Engeland de enige GP die tot nu altijd op de kalender heeft gestaan. Voor Lewis Hamilton kan deze race heel bijzonder worden, als hij deze race wint, is hij de eerste coureur de de GP van Engeland zes maal gewonnen heeft. Nu deelt hij zijn prestatie (5 overwinningen) met Alain Prost en Jim Clark.

Silverstone is niet altijd de eerste keuze geweest voor de Britse Grand Prix. Zo werden ook het circuit van Aintree en Brands Hatch aangedaan. Sinds 1987 wordt er elke jaar geracet op Silverstone, daarvoor was het nog om en om met Brands Hatch. Uiteraard werden er ook Formule 1 races gehouden op het circuit van Donington Park. Dat betrof echter de GP van Europa, niet de Britse GP. Goed nieuws overigens voor de liefhebbers van Silverstone, deze week is er een contract getekend waardoor de race verzekerd is van Formule 1 races tot 2024. Silverstone zit dus niet meer op de schopstoel.

Wat is er zo bijzonder aan Silverstone?

Het is een heel erg gaaf, breed en snel circuit. Met name in de bochtensecties gaat het om je flow, hoe goed een coureur van bocht naar bocht weet te dansen. Als je in de Maggots-Becketts combinatie de eerste bocht een meter ernaast zit, is het heel lastig om de rest wél goed te doen. Ook zijn er voldoende inhaalmogelijkheden. Het is er breed en in bocht 16, na Vale, bij bocht 3 en bocht 6 (Brooklands) zijn er inhaalmogelijkheden. Volgens Lewis Hamilton is het publiek er ook geweldig. Tijdens de racedag zullen er zo’n 140.000 toeschouwers zijn.

Hoe zag het podium van de Grand Prix van Groot-Brittannië eruit in 2018?

1. Vettel

2. Hamilton

3. Raikkonen

Wie reed er in 2018 de snelste ronde tijdens de GP van Engeland?

Sebastian Vettel, met een 1:30.696. Die tijd zette hij neer in ronde 47.

Wie pakte in 2018 pole position bij de GP van Engeland?

Lewis Hamilton, met een tijd van 1:25.892.

Wat voor kansen heeft Max Verstappen tijdens de GP van Engeland 2019?

Alle Max Verstappen fans zullen nog wel in extase zijn na zijn overwinning tijdens de GP van Oostenrijk. Er waren een paar factoren die Verstappen in de kaart speelden. Naar het schijnt hadden de Ferrari’s en met name de Mercedessen problemen met hun bandenmanagement en de motoren dankzij de enorme hitte. Het was zo’n 36 graden in Oostenrijk. Dat voordeel is er nu niet meer. Ook is het korte baantje koren op de molen voor de Red Bull RB15. Ook dat voordeel zal komen te vervallen. Verstappen zal dus zeker niet de winst kunnen pakken. De kans is aannemelijk dat Mercedes en Ferrari gaan strijden om de eerste vier posities. Naast het gestegen moraal in het team, bleek de nieuwe voorvleugel van de Red Bull RB15 een grote verbetering te zijn. Met een beetje mazzel kan Verstappen zich meten met een van de Ferrari’s of Mercedessen.

Waar kan ik de GP van Engeland 2019 volgen?

Voor mensen met een Ziggo abonnement is het mogelijk om op het open kanaal de race te volgen. Mocht je geen Ziggo hebben, niet getreurd. Tegen betaling van 3,99 euro kun je de race volgen op je tablet of smartphone. Deze kun je natuurlijk streamen op je Google Chromecast of AppleTV. In de eerste twee vrije trainingen doet Rick Winkelman het verslag in de derde vrije training is het Jack Plooij die de uitzending van commentaar voorziet. Tijdens de race zal Jack Plooij de functie van pit-reporter vervullen. Niemand minder dan Olav Mol zal de race verslaan.

Mocht je geen Ziggo hebben en geen 3,99 willen betalen, zijn er meer opties. De race wordt ook live uitgezonden door het Duitse RTL. Deze uitzending is geheel gratis, maar er is een klein addertje onder het gras. De race wordt namelijk onderbroken door reclames. Dit kan soms hinderlijk zijn, want sommige reclameblokken duren vrij lang, waardoor je net een paar belangrijke ronden mist.

Er is ook een officiële F1TV app. Via deze app kun je de race bekijken. Als je dat met je laptop doet, kun je deze met een HDMI-kabel aansluiten op je televisie. Men is bezig om te zorgen dat de race gecast kan worden naar je AppleTV of Google ChromeCast, maar dat blijkt niet altijd even goed te werken. Ook zijn er in het recente verleden veel verhalen over een traag werkende app, het ontbreken van geluid (of commentaar) en dat het beeld uitvalt. Werk aan de winkel, dus. Een abonnement op F1TV kost 60 euro en is 12 maanden geldig, dus als je nu een abonnement afsluit, kun je sowieso de GP van Oostenrijk 2020 volgen. Last but not least, op het grote internet zijn veel streams te vinden, maar de kwaliteit en stabiliteit ervan laten vaak te wensen over.

Wat is de weersvoorspelling van de GP van Engeland 2019?

Engels, maar niet Engels genoeg. Het is relatief fris, maximaal zo’n 21 graden. Het is overwegend bewolkt. Kans op regen is minimaal. Tijdens de derde vrije training kan er lichte neerslag worden verwacht. Voor de rest blijft het droog. Perfecte omstandigheden dus voor het team van Mercedes.

Autoblog voorspelling voor de GP van Engeland

Elke race zullen twee Autoblog coryfeeën hun voorspelling doen over de race. @CasperH en @Wouter hebben dagenlang de auto’s, coureurs en de omstandigheden geanalyseerd en kwamen tot de volgende uitslagen:

Casper

1. Hamilton

2. Bottas

3. Verstappen

Mercedes gaat gewoon weer door met waar ze mee bezig waren. Ferrari heeft het moeilijk, maar LeClerc weet wel voor Vettel te blijven.

Wouter

1. Hamilton

2. Verstappen

3. Bottas