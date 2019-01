Britse autoverkoop maakt bizarre klapper in 2018

Een kleine voorspelling werd enkele jaren geleden al gedaan.

Twee jaar geleden schreven we dat de Britse automarkt mogelijk zou gaan instorten na het verkooprecord van 2016. Er werden in dat jaar 2,7 miljoen auto’s verkocht, een stijging van 100.000 verkopen in vergelijking met 2015. Na pieken komen dalen en het afgelopen jaar heeft Engeland een enorme klap in het gezicht gekregen.

De autoverkoop daalde enorm. Volgens de Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT) ligt de schuld bij Brexit. De Britten zijn voorzichtiger geworden en in afwachting van wat Brexit precies heeft te betekenen. De langzame onderhandelingen en het uitstellen van de stemmingen helpen daar niet in mee. Een uitgave van tienduizenden euro’s blijven vaker uit omdat nog moet blijken wie er straks economisch voor- of achteruit gaat door de Brexit.

De SMMT omschrijft Brexit als een gevaar voor de Britse auto-industrie. Niet alleen voor de verkopen, maar ook banen zouden in gevaar komen. In 2018 werden 2,4 miljoen auto’s verkocht in het Verenigd Koninkrijk. Een daling van bijna 7 procent in vergelijking met 2017. En hoewel 2,4 miljoen misschien als veel klinkt, is het de grootste daling in de autoverkoop sinds de financiële crisis in 2008. De verwachting is dat dit jaar de daling gaat doorzetten met nog eens 2 procent.

De verkoop van benzineauto’s nam toe met negen procent, terwijl de verkoop van dieselauto’s met bijna 30 procent daalde. Naast Brexit wijten de Britse kranten ook dieselschandalen van autofabrikanten aan de dalende autoverkoop.

Foto: Veyron met bijpassend kenteken, via @wolfssjrd op Autojunk