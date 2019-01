De nieuwe BMW 3 Serie na een blik spinazie

De G20 is een maatje gegroeid.

BMW heeft een nieuwe versie van de G20 3 Serie gepresenteerd. Op de foto’s lijkt de BMW niet anders dan normaal, maar wie goed kijkt ziet dat de boel een beetje gerekt is. BMW komt dan ook met een verlengde variant speciaal voor de Chinezen. De 3er op stelten is ongeveer 10 cm langer in vergelijking met de 3 Serie die wij krijgen.

Zoals gebruikelijk voegt BMW de Li-benaming toe aan de auto. De bestuurder en passagier naast hem of haar zal weinig merken van de verlengde toestand. Enkel de achterpassagiers hebben daadwerkelijk een stuk meer beenruimte dankzij de wielbasis van 2,96 meter. De reguliere 3 Serie heeft een wielbasis van 2,85 meter.

De auto gaat concurreren met onder meer de Audi A4 L en de C-klasse L. De G20 3 Serie Li volgt uiteraard zijn voorganger op, de F30 3 Serie L die in 2012 op de Beijing Motor Show werd gepresenteerd. Al sinds de E46 rolt de 3 Serie voor China in eigen land van de band en dat zal met de G20 niet anders zijn. Het gaat hier om de BMW Brilliance fabriek in Shenyang.