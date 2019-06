Britse M240i is sneller dan M2 én M4

Tevens zit de auto vol met verwijzingen naar legendarische 3 Series.

We zijn al langere tijd aan het bijkomen van de schrik. Nee, niet alleen de ‘uitlaten’ van de Audi S6 diesel, maar ook het feit dat de nieuwe BMW 1 Serie de aandrijving krijgt op de ‘verkeerde’ wielen. Op de redactie zijn er niet één, maar twee leden met zo’n lekkere Einser mit Reihensecheser und Heckantrieb. Mooi taaltje, dat Duits.

Maar we moeten ons niet gek laten maken, want BMW heeft ook nog zoiets als de 2 Serie in de aanbieding. Die auto is eigenlijk niets meer of minder dan een 1 Serie coupé. Het is ook al bevestigd dat de volgende generatie van die auto gewoon achterwielaandrijving krijgt, dus, zoals de Britten het zo mooi kunnen zeggen: all is well.

Over Brits gesproken, er is een vrij nieuwe tuner uit het Verenigd Koninkrijk opgestaan, De naam van de firma is Mulgari Automotive en het is een bedrijf om in de gaten te houden. Ze doen voornamelijk aan functionele en mechanische upgrades. Slechts met een paar details wordt er duidelijk gemaakt dat hun auto’s aanzienlijk sneller zijn. Een tijdje geleden toonden ze een MINI Cooper S met 280 pk (afbeelding boven).

Hun laatste project is de ‘Icon03’. Ondanks de naam betreft het een 2 Serie, de M240i in dit geval. De B58 zes-in-lijn is gekieteld tot bijna 500 pk, alhoewel de Brite tuner niet wil zeggen hoeveel vermogen de Icon03 exact heeft. Je kunt er vanuit gaan dat de auto aanzienlijk meer vermogen heeft dan de BMW M2 en ook een stukje sneller is.

Maar Mulgari wil dat we ons niet te veel gaan focussen op enkel en alleen vermogen. Het gaat om de totale beleving en driveability. De Icon03 moet op zowel de openbare weg als tijdens een trackday goed uit de voeten komen. Het complete onderstel is daardoor herzien en daar waar nodig aangepast. Zo zijn de spoorbreedte voor én achter aanzienlijk groter, waardoor de M240i nu uitgeklopte wielkasten voor en achter heeft. Deze zijn een hoedtik naar de M3 E30 uit de jaren ’80. Het carbon dak is een verwijzing naar de M3 CSL uit 2003.

Ook het interieur wordt subtiel op de schop genomen. Er zitten nu Recaro sportstoelen in en het een en ander is opnieuw bekleed. Opvallend zijn de felgele accenten. Mulgari gaat niet meer dan 25 exemplaren van de Icon03 bouwen. Voordat ze worden uitgeleverd gaat Mulgari eerst naar de Nordschleife om te kijken hoe snel de Icon03 werkelijk is. Verwacht wordt dat de Mulgari Icon03 een zeer gepeperd prijskaartje zal krijgen.