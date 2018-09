Deze BMW M140i is krachtiger dan de M4

In Duitsland weten ze wel van wanten.

G-Power behoort eigenlijk tot de tuners die veelal net iets teveel vermogen geven aan de auto’s waaraan ze zich vergrijpen. Hierom zal de behandeling die ze de M140i en M240i hebben gegeven bij hun fans hoogstwaarschijnlijk iets tegenvallen. Aan de andere kant, zelfs wanneer G-Power rustig aan doet, produceert de auto meer paardenkracht dan een veel grotere performanceauto van BMW.

Zoals je uit de titel kunt opmaken spreken we over de BMW M4 (rijtest). De smakelijke coupé heeft een respectabel vermogen van 431 pk, de krachtigere M4 CS (rijtest) beschikt zelfs over 460 pk. Fabriek af produceren de M140i en M240i, die beide over dezelfde twin-turbo 3-liter zes-in-lijnmotor beschikken, 340 pk en 500 Nm.

Klop je bij G-Power aan voor de nieuwste Performance Software, dan krijgen de bolides 60 pk meer tot hun beschikking. Hiermee komt het totaal (400 pk) al ruim boven het vermogen van de BMW M2 (rijtest) uit. Echter, we hebben hier nog maar te maken met de minst pikante versie van de software, namelijk V1. Opteer je voor V2, dan komt er nog eens 40 pk bovenop. Als gevolg produceert de zespitter voortaan 440 pk en 590 Nm. G-Power laat niet weten of de auto sneller accelereert. De topsnelheid stijgt naar 280 km/u.

Prijzig zijn de softwareupgrades niet bepaald. G-Power vraagt voor de minst krachtige optie, V1, slechts 1.740 euro in Duitsland. Hoeveel de sterkere optie kost, is momenteel niet bekend.