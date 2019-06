Dit brengt BMW’s eerste OTA-update naar iDrive 7

Deze nieuwe functies kunnen BMW-rijders gebruiken.

Zogenaamde ‘over the air‘ updates zijn niets nieuws voor merken als Tesla, die op die manier regelmatig nieuwe functies naar hun auto’s brengen. BMW heeft aan het eind van vorige maand bekendgemaakt dat het zich ook aan OTA-updates zal wagen. Deze maand heeft het merk de eerste nieuwe functies beschikbaar gemaakt voor alle auto’s die iDrive 7 hebben.

In een video die op YouTube is geplaatst door een medewerker van een BMW-dealer is te zien welke nieuwe functies het precies betreft. Voortaan kunnen bestuurders in het iDrive menu de nieuwe opties ‘Caring Car’, ‘Experience Modes’ en ‘Climate Control Rules’ vinden.

Het mag duidelijk zijn dat de functies vooral gericht zijn op het verbeteren van de gebruikservaring. Zoals de naam doet vermoeden is Caring Car in het leven geroepen om de BMW voor de bestuurder te laten zorgen. Althans, tot op zekere hoogte. Automobilisten vinden hier twee opties: Vitalize en Relax. Wanneer Relax is ingeschakeld zal de auto in drie minuten proberen de bestuurder te ontstressen m.b.v. licht, geluid en climate control. Vitalize zal de bestuurder met dezelfde middelen proberen op te peppen.

Onder het kopje Experience Modes vinden we een aantal nieuwe mogelijkheden om de BMW af te stellen. Het merk heeft een reeks presets gemaakt voor o.a. de ambient verlichting in het interieur, de stoelverwarming en de massagefuncties, die klanten met één druk op de knop kunnen inschakelen. Met Climate Control Rules kunnen klanten bepalen hoe functies als stoelventilatie en airconditioning in de auto worden geregeld bij specifieke temperaturen.