Dit is het nieuwe recordwapen van Bentley voor Pikes Peak

Ze worden telkens serieuzer, die Britten.

Vorig jaar verraste Bentley vriend en vijand door de Bentayga in te zetten om een recordpoging mee te behalen. Achter de gekheid zat wel degelijk een gedachte. Het record van SUV’s was nog niet echt heel erg scherp, bijna 13 minuten namelijk.

Met een min-of-meer standaard Bentayga werd een tijd gehaald van 10:49.9, bijna twee minuten sneller dan het oude record. Je zou het dus niet snel zeggen gezien het hoge gewicht, maar de Bentayga heeft dus een record op zijn naam staan.

Maar Bentley is hongerig naar meer. Dit jaar bestaat het merk 100 jaar en dat wil men op meerdere manieren vieren. Eentje is het record voor personenwagens op de PPIHC (Pikes Peak International Hill CLimb). Dat staat nu nog op 10:26.9. Dat is destijds (in 2015) gereden met een Porsche 911 Turbo van de 991-generatie uit 2014 door David Donner.

In principe is zo’n 911 Turbo veel meer in het voordeel. Het gewicht is immers lager en ook nog eens op een betere locatie. De Bentley Continental GT is zwaar en heeft zijn enorme W12 motor vóór de vooras liggen, niet ideaal voor het betere bochtenwerk. Het Britse merk, dat voor de gelegenheid met #100 mag rijden, heeft echter een wapen achter de hand in de vorm van Rhys Millen, die zeer getalenteerd is en de baan erg goed kent. Op dit moment zijn de coureur en de auto aan het testen op The Streets of Willow Springs, een circuit in Californië.

Overigens speelt het weer veelal een hele grote rol. Daarom komt de datum dat de poging ondernomen wordt, 30 juni, helemaal niet verkeerd uit.