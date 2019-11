Deze elektrische pick-up is minder lelijk dan de Cybertruck

Maar niet minder futuristisch.

De Cybertruck viel niet bij iedereen in even goede aarde vanwege zijn uitgesproken design, om het even zacht uit te drukken. Dit biedt kansen voor concurrenten, zou je denken. Een van deze concurrenten is het bedrijf Neuron EV, dat eveneens afkomstig is uit de States. Zij zijn namelijk ook bezig met een elektrische pick-up in de vorm van de T-ONE.

Nu willen we niet beweren dat dit wél een auto is voor een conservatieve doelgroep, maar zo extreem als de Cybertruck is de Neuron niet. Alsnog zou ook deze T-ONE niet uit de toon vallen in de gemiddelde science fictionfilm.

Wat deze auto interessant maakt is dat het platform modulair is. Er valt dus veel meer van te maken dan alleen een pick-up. Neuron demonstreert dit aan de hand van een hele reeks varianten, van een personenbus tot een heuse kiepwagen. Alle versies delen dezelfde basiselementen.

Ook het interieur is er in verschillende verschijningsvormen. Zo toont Neuron naast een traditionele cabine ook een variant waarin de passagiers achter de centraal geplaatste bestuurder zitten, een opstelling die we kennen van de McLaren F1. Knopjes zijn in het interieur niet te vinden, alles moet gebeuren via schermpjes.

Over de aandrijflijn geven de Amerikanen nog geen details prijs. Het is dus nog afwachten of de auto zich een beetje kan meten met de Cybertruck. Dat zal nog een lastige opgave worden, want wat je ook van het design van de Cybertruck vindt, de cijfers zijn indrukwekkend. Neuron heeft overigens nog geen uitspraken gedaan over de breekbaarheid van de ramen.