Rijhulpsystemen: leuk maar je moet zelf wel wakker blijven

Handig, al die systemen, maar fijn als je zelf ook blijft nadenken.

Steeds meer auto’s, ook de betaalbare, hebben de beschikking over rijtaakondersteunde systemen. Het gaat momenteel om ongeveer de helft van alle nieuwe auto’s. Deze systemen zijn ervoor bedoeld om de bestuurder het leven makkelijker te maken én het autorijden veiliger te maken. Het eerste kan echter weer een negatieve invloed hebben op het tweede. De Onderzoeksraad voor Verkeersveiligheid (OVV) heeft zich over de vraag gebogen welke risico’s er verbonden zijn aan het rijden met al deze systemen.

Een groot risico is volgens het OVV dat de bestuurder minder alert wordt. Als er dan toch ingegrepen moet worden, reageert de bestuurder langzamer, met alle gevolgen van dien. De bestuurder is ten slotte nog te allen tijde verantwoordelijk.

Hoe kan dit voorkomen worden? Volgens de onderzoeksraad moet de bestuurder beter ingelicht worden over de mogelijkheden en onmogelijkheden van de systemen op het moment dat ze de sleutel overhandigd krijgen. Ook het is aan de fabrikanten om meer rekening te houden met het menselijke aspect bij het ontwikkelen van de technologie. Verder is er volgens het OVV werk aan de winkel voor de overheid om de risico’s beter in kaart te brengen en te verminderen.

Dit riekt naar regelgeving om te zorgen voor meer afzichtelijke stickers in je auto en waarschuwingen in de trant van: doe je kat niet in de magnetron. Anderzijds is er wel iets te zeggen voor goede voorlichting. Want laten we eerlijk zijn, je kunt wel ergens uitleggen wat de beperkingen zijn van de Tesla die je koopt, maar als je het systeem ‘Autopilot‘ noemt, dan gaan mensen er ook verwachtingen van hebben.

Het feit dat auto’s steeds meer rijdende computers worden brengt ook enkele gevaren met zich mee. Dit betekent bijvoorbeeld dat ze gehackt kunnen worden. Ook updates kunnen een risico vormen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan essentiële updates die niet uitgevoerd worden. Updates die juist wel uitgevoerd worden kunnen ook risicovol zijn als de bestuurder niet goed beseft wat er verandert. Uiteindelijk staat de techniek niet stil, dus we moeten ervoor zorgen dat we deze op een veilige manier bij blijven benen.