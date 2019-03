Britse rijschool maakt de snelste lesauto ter wereld

En ja, je kan daadwerkelijk rijles krijgen in de auto.

Voor sommigen zal het een tijdje geleden zijn dat ze hun roze pasje haalden. Sterker nog: een aantal van jullie zullen je rijbewijs ongetwijfeld gehaald hebben toen het nog niet eens een pasje was. Maar iedereen weet vast ook nog in welke auto ze rijles hadden. Bij ondergetekende was de auto waarin ik mocht lessen zelfs doorslaggevend. Want hoe cool is dat, je eerste kilometers maken in een gloednieuwe Audi A3?

Toch is alles minder cool dan een lesauto die in het VK rondrijdt. Get Licensed! harkte een tweedehands Lamborghini Aventador binnen om hun rijschool te promoten. Dat is gelukt, maar je kunt ook daadwerkelijk lessen in de auto! Voor tien lessen mag je 20.000 pond betalen, wat natuurlijk asociaal veel is. Niet heel veel mensen zullen zich daarom het lespakket kunnen veroorloven, maar het zorgt er wel voor dat de naam Get Licensed! overal te zien is. We zijn eigenlijk nu zelf ook schuldig aan deze publiciteitsstunt.

Het project heeft een bijzondere geschiedenis, want de auto is gewrapped door de welbekende swaggers van Yiannimize. De verfwinkel in Londen staat garant voor het wrappen van allerlei uniek spul, maar ook de Lamborghini is al meerdere keren bij Yianni langs geweest. De vorige eigenaar van de oranje Aventador is namelijk Olajide “JJ” Olatunji, ook bekend als KSIOlajideBT. Alis hij het allerbeste bekend onder zijn kortste naam KSI. De jonge ondernemer is bekend geworden door zijn YouTube kanaal en maakt ook muziek. Aan geld geen gebrek dus, ook niet toen hij de Aventador had. Maar die is verkocht, aan Get Licensed! dus.

In stijl van de lesauto’s van het bedrijf heeft Yiannimize de Aventador voorzien van een two-tone wrap en een lesbord. Zoals gezegd compenseert de bizar hoge prijs het risico van lessen in een auto met 691 pk, dus is het vooral om naamsbekendheid. Nou, dat is gelukt! (via DriveTribe)

Met dank aan Maurice voor de tip!