Dít zijn de 15 duurste auto’s van Nederland!

De lijst der lijsten.

Bij AutoBlog maken we geregeld overzichten in de vorm van lijstjes. Ter lering en vermaak. De afgelopen maanden hebben we gekeken naar occasions met enorm veel kilometers, een overzicht van de sedans met grootste kofferbak en de goedkoopste auto’s die 250 km/u halen. Een vaste traditie is om elk jaar een overzicht te maken met de duurste auto’s die je in Nederland kan bestellen, tevens maken we elk jaar een lijstje van de auto’s waarvoor je überhaupt het meest betaalt.

Per vanafprijs gesorteerd zijn dit de 15 auto’s met het hoogste prijskaartje die je nu bij de dealer kan ophalen. Let wel: er staan een paar dikke bolides op de planning voor binnenkort, maar die zullen we volgend jaar meenemen in de lijst. Het valt je misschien op dat er twee Britse merken nogal afwezig zijn, te noemen Aston Martin en Bentley. Om met die eerste te beginnen: Gaydon zit zo’n tweeduizend euro van een plekje in de lijst af met de Aston Martin DB11 V12 (274.914 euro). De DBS Superleggera wordt niet via AM verkocht in Nederland. We kunnen daarom wel gokken dat ie rond de 3,5 ton zit, maar dat kunnen we niet officieel bevestigen met reactie van de importeur.

Bij Bentley zijn er drie redenen voor drie auto’s. De Flying Spur W12 is niet meer te bestellen. De Continental W12 was eerst rond de 290.000 euro, maar die is gedaald naar ‘slechts’ 273.000 euro. De Mulsanne EWB is er nog steeds en zou een plek drie krijgen, maar de prijzen worden veranderd in 2019. Waarin, dat weten we nog niet zeker. De Bentayga is er nog wel, die komen we op plek 14 tegen. Without further ado, de 15 duurste auto’s van 2019.

277.135 euro: Lamborghini Urus

Op plek 15 vinden we een corpulente Lamborghini. De Urus (rijtest) heeft een dikke V8 met 640 pk voorin op een gewicht van ruim twee ton, niet zo ijsbeervriendelijk dus. Voor het feit dat je bijna 280.000 mag aftikken, is het een populaire auto. Kijk maar eens bij Kenteken.tv, er rijden 19 Urussen op geel. Dat terwijl de auto nog maar een half jaar uitgeleverd is.

288.979 euro: Bentley Bentayga W12

De enige Bentley die de lijst wel heeft gehaald, vinden we op plek 14. Wederom een SUV, want die zijn zo lekker zwaar en belastend. Helemaal als je bij Bentley het dikste aggregaat voorin wilt, de zesliter W12 (rijtest). Met zo’n 2.400 kg leeggewicht is hij nog dikker en logger dan de Urus, maar met zijn 608 pk delft hij qua performance het onderspit. Wil je dat fixen, dan kun je opteren voor de W12 Speed. Dat duurt nog even, dus een prijsopgave is niet bekend.

295.350 euro: Audi R8 Spyder V10 Performance quattro S Tronic

Dan een dikke supercar. Naast de Huracán Evo, die nog niet leverbaar is, de enige keuze met een atmosferische V10. De cabrioletversie (rijtest) met Performance-goodies mag mee voor 295.000 euro. Dan krijg je wel de kersverse facelift-R8.

299.000 euro: McLaren 600LT

Van de instap-McLaren is tegenwoordig ook een extra hete versie. LT staat voor LongTail en is een verwijzing naar de oude F1 GTR LongTail. De 600LT heeft geen langere achterkant dan de 570S, wel een veel dikker prijskaartje. Je mag precies 299.000 euro aftikken voor de kleine sportieveling. Dan krijg je wel hele gave uitlaten.

319.760 euro: McLaren 720S

Voor 20 ruggen extra heb je een nog heftigere McLaren. De 720S heeft 120 pk meer, maar wel dezelfde motor. Daardoor is de 720S (rijtest) qua performance bijna vergelijkbaar met veel duurdere hypercars, terwijl hij voor ‘slechts’ 320.000 euro besteld kan worden. Deze value for money betekent in Nederland echter een elfde plek. Alles is relatief, zo blijkt maar weer.

348.686 euro: Mercedes-Benz S65 AMG Cabriolet (A222)

Helaas, helaas: Mercedes gaat stoppen met de topversie van de S-Klasse. De S65 AMG had een stokoude motor voorin, maar kom op: een V12 is een V12. Wil je zo lang het nog kan deze motor met 630 pk en 1.000 Nm(!) in de Cabriolet, dan mag je net geen 350.000 euro overmaken naar Mercedes Nederland.

378.451 euro: Ferrari GTC4Lusso

Een merk wat zowat onlosmakelijk verbonden is met de V12: Ferrari. Daarom gaan ze bij het Maranellese merk gewoon lekker door met V12-motoren in hun dikste auto’s lepelen. De GTC4Lusso bijvoorbeeld, waarschijnlijk de minst onpraktische auto met twaalfcilinder die er is. Vind je dat nou mooi, dan kun je hem in Nederland gewoon kopen. Maar erg voordelig is het niet, met een aanschafprijs van 378.000 euro. Daarmee is het de duurste hatchback die je kunt kopen in Nederland. Mocht je het allemaal te duur vinden, dan is de GTC4Lusso T met de 3,9 liter V8 misschien iets voor je.

393.810: Ferrari 488 Spider Pista

Toch staat er net boven de ‘Lusso met V12 weer een Ferrari, maar dit keer met een V8. Diezelfde 3,9 liter grote unit, maar in de Pista is die opgevoerd naar 720 pk. Daarmee is hij nog sneller, heftiger maar ook veel onpraktischer dan de Lusso. En je mag 15.000 euro meer meenemen ten opzichte van zijn praktische broer, dan krijg je de dakloze versie. Mooi, de heerlijke brom van die V8 is dan nog beter te horen.

405.475 euro: Ferrari 812 Superfast

Dan de grens van vier ton, waar we wederom een Ferrari vinden. De Pista is niet het meest krachtige wat je uit Maranello kunt halen. Met zijn 800 pk is de 812 Superfast (rijtest) ook daadwerkelijk super fast. Hij haalt zijn kracht uit de eerder genoemde 6,5 liter V12, zonder turbo’s en op de achterwielen. Heftig spul dus, maar ook gigantisch duur. 405.475 euro, maar zoals we kunnen zien aan de exemplaren op gele platen is de grens van 500.000 euro makkelijk te doorbreken. Oef!

415.225 euro: Rolls-Royce Cullinan

Deze lijst is niet compleet zonder een creatie uit Goodwood. De eerste die we vinden is de Cullinan, de meest recente toevoeging aan de vloot. Al moet hij op deze lijst het doen met een plek zes, het is de duurste SUV van Nederland. En met de 415.000 euro die je moet aftikken ben je er nog niet, de opties van de Cullinan zullen ook prijzig en veelvuldig zijn.

425.000 euro: Rolls-Royce Dawn

Nog iets duurder is de enige dakloze Rolls-Royce. Die was eerst op basis van de Phantom, waardoor je zo’n zeven ton mocht stukslaan op de luxe cabrio. Nu is de Dawn (rijtest) gebaseerd op de ‘kleine’ Ghost. Hou dat even in je achterhoofd, want alleen dan valt de aanschafprijs van 425.000 euro best mee. Het is een flinke som, wederom vergezeld door een gargantueske optielijst. Waar we net als bij de Cullinan wilden zeggen dat het de duurste auto in zijn klasse is, is dat niet waar. Komen we later op terug.

427.000 euro: Rolls Royce Ghost Black Badge

De Dawn is niet de duurste RR. Maar wel de op één na duurste die geen speciale editie is. De Ghost Black Badge is een speciale versie van de standaard al dure Ghost. Het scheelt ‘maar’ 2.000 euro met de Dawn en dan heb je twee extra deuren, waardoor een fortuinlijk persoon zonder verlies van waardigheid achterin kan stappen én riant kan zitten. Of open rijden moet je ding zijn, natuurlijk.

442.000 euro: Rolls-Royce Wraith Black Badge

Dan de auto die wél de bronzen plak krijgt in deze lijst, de Wraith met hetzelfde sausje als de Ghost op plek vier. De coupé-Rolls bleek een schot in de roos, al kan ondergetekende hem nog steeds niet mooi vinden. Afgekeken bij Bentley is de Wraith (rijtest) dé manier om een min of meer sportieve auto te voorzien van Goodwoodse luxe. Met de Black Badge komt daar nog meer exclusiviteit bij, maar ook een prijskaartje van net geen 450.000 euro. Kassa!

522.870 euro: Lamborghini Aventador Roadster S

Lamborghini pakt de allerlaatste plek in dit lijstje. Dan zou het mooi zijn om de eerste plek ook te pakken, maar dat lukt net niet. Of nou ja, ze zitten er zo’n 110.000 euro naast, maar het is wel de eerste auto die de 500.000 euro passeert. De Lamborghini Aventador is ondertussen al zeven jaar op de markt. Met speciale uitvoeringen als de SV en SVJ is er keuze zat, bovendien is er van elke versie ook een dakloze variant. Die eerste is niet meer te verkrijgen en die laatste is juist nog niet te verkrijgen. Dus voor nu is de ‘reguliere’ Aventador de duurste. Die heet ondertussen Aventador S en heeft 740 pk. In zijn dakloze vorm is dat één van de heftigste cabrio’s, dus mag je er ook heftig diep voor in de buidel tasten. 522.870 euro: er zijn dagen dat ik het niet heb. Het is, uiteraard, de duurste cabrio in deze lijst, wat een hint geeft voor de nummer één.

635.190 euro: Rolls-Royce Phantom EWB

Tsja, dat kon er eigenlijk maar eentje zijn. De statige toplimo van wederom Rolls-Royce spant de kroon in deze lijst. De Extended Wheel Base-versie mag mee voor net geen 640.000 euro, maar we durven te wedden dat je met opties de 800.000 euro kunt aantikken. Een bizar bedrag voor een bizarre auto. De Phantom blijft namelijk maar verbazen, qua grootte, qua luxe, qua prestaties, you name it. Het is de duurste auto van Nederland op dit moment.

Tenminste, tot zover we weten. @willeme heeft de taak op zich genomen om contact op te nemen met alle importeurs. Dat is niet helemaal gelukt, al ligt dat meer aan de importeurs dan aan mijn waarde collega. De prijs van de Bugatti Chiron is bijvoorbeeld niet bekend, ook Aston Martin reageerde niet met een concreet bedrag voor de DBS Superleggera. Voor de rest zijn auto’s waarvan je wellicht denkt dat ze op de lijst horen (nog) niet leverbaar. Het is wat dat betreft een momentopname, wel eentje waar de Phantom dus het best uit de verf komt. Of juist niet, want voor de helft van dat geld stap je in een dikke supercar.