Verkoopverbod Ford GT genegeerd, auto levert veel op

Daar kun je een puik huis voor op de kop tikken.

Vorige week lazen jullie massaal hoe Ford compleet haar rust en kalmte verloor, omdat het Amerikaanse Mecum een Ford GT wilde gaan veilen. Nu is dit op zich geen probleem, daar de wagen geveild mag worden zolang de opbrengsten maar naar een goed doel vertrekken. Echter was dit niet het geval, dus had de autofabrikant alle reden er een zaak van te maken. Het veilinghuis heeft zich er niets van aangetrokken. Sterker nog, de Ford GT was zó gewild, dat hij aan het einde van de biedoorlog ruim 1,8 miljoen dollar opleverde.

Over goede investeringen gesproken, allemachtig wat een smak geld heeft de verkopende partij hieraan verdiend! De Ford GT kostte nieuw 450.000 dollar, wat betekent dat de verkoper er bijna viermaal zoveel voor heeft gevangen. De Ford GT werd verkocht voor 1,65 miljoen dollar, maar met de buyer’s fee erbovenop bedroeg het winnende bod liefst 1,815 miljoen dollar.

Je zou verwachten dat het tientallen minuten zou duren voordat dergelijke bedragen worden bereikt, maar in het geval van de Ford GT, met chassisnummer #48, was de veldslag binnen twee minuten gestreden.

Ford mag dan misschien een clausule hebben opgesteld, waardoor eigenaren van de nieuwe Ford GT de wagen voor een periode van 24 maanden in het bezit moeten houden, volgens Mecum mocht de grijze bolide gewoon worden verkocht.

“A judge did rule in Mecum’s favor that we can sell this car, and if Ford wanted it back, they were welcome to come here and bid on it. We had some people worried that there would be repercussions. There are no repercussions with this car. It was contested in court. You bid on it, you buy it, it’s yours. This is America. You can buy and sell what you want.”