Ziti! Alfa Romeo met Leclerc en Giovinazzi terug in F1?

De geruchten zwellen aan.

Geruchten dat Alfa Romeo terugkeert in de F1 doen al een tijdje de ronde. FCA eindbaas Sergio Marchionne zou fan zijn van het idee om Alfa Romeo weer deel te laten nemen in de koningsklasse. Het zijn momenteel belangrijke jaren voor het Italiaanse traditiemerk. De Giulia en Stelvio moeten het startschot vormen voor een opleving van merk, niet alleen in Europa maar ook in Amerika. Mocht deze opzet onverhoopt níet slagen, denken sommigen dat Alfa hetzelfde lot treft als Lancia. Met andere woorden, het merk gaat dan the way of the Dodo. Een beetje extra marketing via de F1 zou dus welkom zijn. Hoewel, je kan je ook afvragen hoeveel positieve PR het oplevert als je niet wint in de F1. Doch daar lijkt Marchionne niet zo huiverig voor te zijn.

De nieuwe berichtgeving van het Italiaanse Investire Oggi suggereert dat de terugkeer van Alfa Romeo via Sauber zou verlopen. Geen gekke en tevens geen nieuwe gedachte. Op een klein intermezzo met BMW na fungeert Sauber namelijk al een decennium of twee als de facto B-team van Ferrari, hoewel tegenwoordig ook Haas F1 aanpraak maakt op die titel.

De speculatie hangt samen met de onzekerheid over de toekomst van Sauber’s rijdersduo. Wehrlein heeft een langer verblijf bij Sauber al uitgesloten. Naar eigen zeggen is het zitje bij Williams volgend jaar zijn enige kans om als vaste coureur in de F1 te blijven. Van Ericsson werd lange tijd wél aangenomen dat hij aan zou blijven, al is het maar omdat zijn sponsors een flink belang in het team hebben genomen. Maar de grillige Zweed wordt niet bepaald gezien als een supertalent en het feit dat hij nog steeds niet bevestigd is voor volgend jaar geeft te denken.

Wie wel vrijwel zeker een plaats krijgt bij het Zwitserse team volgend jaar is Charles Leclerc, de heersende Formule 2 kampioen en oude kartrivaal (video) van Max Verstappen. De Ferrari-protegé rijdt nu al regelmatig trainingen voor het team. Bij Ferrari zouden ze echter ook Antonio Giovinazzi aan een racezitje willen helpen. De runner-up uit het GP2-kampioenschap van vorig jaar reed dit jaar al twee races voor Sauber en wat vrije trainingen voor Haas F1.

Het uitbreiden van de bemoeienis van de Italianen bij Sauber zou de deur kunnen openen naar een soort officieel Ferrari-junior team, waarin beide jonge talenten een plaats kunnen krijgen. Met als extra bonus dus meer eyeballs die de merknaam Alfa Romeo in beeld zien. We houden in de gaten of het echt gaat gebeuren of dat de Italiaanse journo’s bezig zijn met dagdromen.

Image-Credit: Niki Lauda en John Watson in Brabham-Alfa Romeo’s via Pinterest

Bedankt Gerrit Jan voor de tip!