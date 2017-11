Bied op deze BMW ‘L7’ met de langste Alpina strepen ooit

5,37 meter aan Alpina striping. Hebb0n!

Wellicht herinner je je nog het artikel dat we enige tijd schreven over de BMW L7, een extra verlengde versie van de geliefde E38-generatie van de Siebener. Het idee voor deze über-limo kwam uit de tijd dat BMW nog (net) niet de eigenaar van Rolls-Royce was. Zodoende achtten ze het in München wel een puik idee een concurrent voor de Mercedes S600 Pullman te maken onder eigen naam.

Zo werd de BMW L7 geboren. Of eigenlijk klopt dat niet helemaal, daar in eerste instantie werd de auto gewoon aangeduid als 750iL. In naam was het enige verschil met de 25 centimeter kortere 750iL de ‘langere L’ in de badge. Uiteindelijk vond men kennelijk toch dat dit subtiele staaltje Duitse humor de auto niet duidelijk genoeg afzette van de huis-tuin-en-keuken 750iL, dus werd de naam ‘L7’ op de auto geplakt. Er werde 899 exemplaren gemaakt, waarvan 106 stuks van na de facelift met de ‘druppelogen’.

Één van die laatste exemplaren wordt nu aangeboden op Catawiki. Het is er eentje uit 1998 met 139.550 kilometer op de teller. De auto heeft ondanks de relatief bescheiden kilometerstand voor een auto van dit kaliber al veel van de wereld gezien. Hij is namelijk geïmporteerd uit Japan, maar staat momenteel in Polen.

Interessant aan deze L7 is dat hij is uitgevoerd met Alpina goodies. Tenminste, in optisch opzicht, want over veranderingen onder de kap wordt niet gerept. De opgegeven 326 pk had de auto gewoon standaard. Het zou zomaar kunnen dat dit de enige L7 is met Alpina-striping. Moet nog een heel karwei geweest zijn om die stickers er een beetje netjes op te krijgen…Het hoogste bod staat momenteel op slechts 14.000 Ekkermannen.