Lezersvraag: zou jij een omgebouwde auto kopen?

Een omgebouwde auto die dus niet helemaal meer origineel is. Heb je daar moeite mee?

Als je gaat shoppen voor een occasion kom je van alles tegen. Het ligt er maar net aan wat je wensen zijn. Iedereen heeft wel no-go’s. Zo zweert de één bij een kloppende onderhoudshistorie. Een ander gruwelt van een overgespoten auto. En weer een ander haakt af bij het zien van niet originele onderdelen.

In deze lezersvraag zoomen we in op een specifiek vraagstuk. Want zou jij een omgebouwde auto kopen? En dan hebben we het over auto’s waarvan het stuur van rechts naar links is gezet. Niet geheel ongebruikelijk bij bijvoorbeeld een Lotus. Het is een andere zaak als het gaat om een ‘normale’ auto. Zo kwamen we op Marktplaats deze BMW M3 E46 Cabrio tegen. Als je de foto’s van de advertentie bekijkt lijkt het een doodgewone M3. De advertentie leert ons echter dat de auto is omgebouwd. Het stuurt zat ooit rechts en zit nu aan de ‘goede’ kant.

Het voordeel van omgebouwde auto’s is dat ze vaak wat goedkoper worden aangeboden. Niet iedereen is immers gecharmeerd van zo’n ombouw. In het geval van deze specifieke M3 gaat dat niet op. Met een vraagprijs van 25.750 euro is de E46 nu niet bepaald een aanbieding te noemen.

Kaatsen we de bal nu naar jullie. Zou jij een omgebouwde auto kopen? Of krijg je spontaan uitslag bij alleen al het idee?