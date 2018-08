Officieel: dit is de Bugatti Divo!

De meest extreme Bugatti Chiron is hier.

Het is alweer ruim een maand geleden sinds we voor het eerst te horen kregen over de nieuwe, krankzinnige Bugatti Chiron. Of eigenlijk, de bolide kreeg de naam ‘Divo’, zo leerden we niet veel later. Tijdens de Monterey Car Week moest de auto onthuld gaan worden. Wel, de tijd is eindelijk aangebroken om de doeken van de Bugatti Divo te trekken.

In aanloop naar de onthulling van de Bugatti Divo kwamen we een aantal interessante zaken over de auto te weten. Zo krijgt de auto, die wel degelijk is gebaseerd op de Chiron, een andere naam, omdat de Franse hypercarfabrikant hiermee een nieuwe weg inslaat. Met de Divo wil Bugatti in zekere zin terug naar het verleden. Een verleden waar het merk zich nog druk bezighield met coachbuilding, om precies te zijn.

In tegenstelling tot de koetsen van het verleden, heeft het nieuwe, hyper-extreme plaatwerk van de Divo een specifiek doel. Om dit doel te begrijpen, moeten we even kijken naar de naam van de Divo. Deze is namelijk een ode aan Alberto Divo, een oud-coureur van Bugatti, evenals een gevechtspiloot in de Eerste Wereldoorlog. Na de oorlog stapte Divo in de racerij en won hij op een zeker moment de Targa Florio, een wedstrijd in de bergen waarbij behendigheid van groot belang is. Je begrijpt het wel, dit is niet zomaar een Bugatti die hard gaat in een rechte lijn, maar een Chiron die daadwerkelijk kan sturen.

Bugatti bewijst direct dat de Divo kan sturen. Naar eigen zeggen is de auto liefst 8 seconden sneller over haar eigen Nardo testparcours dan de Chiron. Een flinke stap, zeker aangezien de Chiron toch niet verkeerd op de weg ligt. De auto is vooral sneller dankzij een aangepast onderstel en nieuwe elektronische dempers, die de auto behendiger over het asfalt dirigeren. Uiteraard helpt het ronduit gestoorde uiterlijk ook een handje mee. De lucht wordt op vernuftige wijze langs, door en over de auto geholpen.

Het is nog maar de vraag wat men van het vernieuwde uiterlijk van de Chiron/Divo vindt. Een mening hebben we in ieder geval alvast binnen. Toen mijn vriendin tijdens het schrijven van dit artikel langswandelde, ging ze bijna over haar nek. Als dat geen boekdelen spreekt, weet ik het ook niet meer. De auto is overigens 35 kg lichter dan de Chiron. Dankzij het aerodynamische pakket produceert de Divo 90 kg aan extra downforce, in vergelijking met de auto waarop hij is gebaseerd. De Divo trekt maximaal 1,6 G door de juiste bochten. (video)

Hoewel we hadden verwacht dat de Divo nog krachtiger zou zijn dan de Chiron, wordt ook deze Bugatti aangedreven door de 1.500 pk sterke 8-liter W16. Toch is de Divo aanzienlijk langzamer dan de Chiron. Waar het origineel een snelheid van 420 km/u kan behalen, moet de Divo dankzij zijn nieuwe huid genoegen nemen met ‘slechts’ 380 km/u. Over de acceleratietijd naar de 100 km/u laat Bugatti niets weten.

Bugatti gaat in totaal niet meer dan 40 exemplaren produceren. De auto krijgt een fors prijskaartje van 5 miljoen euro. Wie er graag een in zijn garage wil zien, mag bij deze zijn tranen beginnen weg te vegen: alle exemplaren zijn al verkocht.