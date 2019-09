Bugatti Chiron Sport 300+ maakte sprong tijdens recordrit

Het is geen vliegtuig!

Voor wat betreft het rijden op hoge snelheden is het wel fijn als de auto ook daadwerkelijk op het asfalt blijft. Vraag maar aan Peter Dumbreck of Mark Webber – autocoureurs die enige ervaring hebben met onverwachtse lanceringen. Bugatti-testrijder Andy Wallace had zich bijna in hetzelfde rijtje gevoegd, ware het niet voor de stabiliteit van het Chiron prototype waarin hij op dat moment reed.

In een interview met het Australische Wheels vertelt Wallace over zijn ervaringen gedurende de recordpogingen. In het gesprek blikt Wallace o.a. terug op een moment dat hem sterk is bijgebleven. Nota bene tijdens de run waarin het uiteindelijke record wordt gevestigd, gaat Wallace voor even met alle vier wielen van het asfalt.

Hoewel de hartslag van Wallace zonder meer een piek bereikte tijdens lift-off, was hij wel degelijk voorbereid op het feit dat hij een sprong zou maken. De testrijder wist namelijk dat het parkoers niet overal dezelfde ondergrond heeft. Een gedeelte van de baan is recentelijk van een nieuw oppervlak voorzien en op hoge snelheid is dit zeer merkbaar.

“There is a surface change on the straight, and I was calling it a ramp and jump, and everyone was wondering why I was calling it that. That was until they looked at the data, and they realised that it actually is a jump. This occurs at 447km/h on that fast run. It goes from a nice smooth surface, to an older surface. It felt to me inside the cabin that it was all coming off the ground and then coming down.”

Nu is een sprong op, zeg, 200 km/u al geen pretje, laat staan 447 km/u. Dit is echter niet alles. Zo vervolgt Wallace zijn verhaal:

“You know that surface change is there, and after you have fired yourself off the banking, and the numbers are coming up, you kind of brace yourself for going over this jump. You can’t lift though. In fact, lifting makes this much worse, because then you get a pitch change at the front and it gives you a whole heap of trouble. You are far better off staying flat, which means there is not much you can do about it, you just go with it and hope it is alright.”

En zo zie je maar weer. Het lijkt allemaal zo gemakkelijk, maar in de praktijk komt er nog behoorlijk wat bij kijken.