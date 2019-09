Autoblog Garage: introductie Renault Mégane R.S. Trophy duurtester

DIE IS NIET TE MISSEN IN DEZE KLEUR HE. Gelukkig is er meer te melden over, en ook te doen met onze nieuwste aanwinst in de Autoblog Garage.

Niet dat het de enige benchmark is die telt, maar het zegt wel iets over een auto hoe deze het doet op de Nurburgring. Het is tenslotte één van de plekken waar je je als sportief rijdende petrolhead je hobby lekker kan uitoefenen. En daar op de Ring was de vorige generatie Mégane R.S. altijd een graag geziene gast. Van de nieuwe hadden we dus hoogstaande verwachtingen, maar die werden toen maar ten dele waargemaakt. De Mégane R.S. leek wat van zijn scherpte verloren te hebben en werd een fijne auto voor diegenen die wat meer comfort in een hete hatchback zoeken. Wij houden er wel van als het er iets ruiger aan toe gaat en daarvoor heeft Renault nu de Mégane R.S. Trophy.

Even opfrissen wat de Trophy erbij krijgt: allemaal lekkere upgrades en allemaal gericht om de maximale performance uit de Mégane R.S. te trekken. De belangrijkste wijziging is wellicht de montage van het Cupchassis met 25% stijvere dempers, 30% stijvere veren en 10% stijvere anti-rollbar. De Mégane R.S. Trophy stuurt aanmerkelijk scherper in wordt tijdens uit accelereren nog geholpen door een Torsen mechanisch sperdifferentieel.

Het 1.8 blok kreeg een klein pepkuurtje en pluste 20 pk. Het maakt de Mégane R.S. Trophy één van de goedkoopste nieuwe auto’s met 300 pk, die allemaal naar de voorwielen worden gestuurd via een handgeschakelde bak of de EDC-automaat. Met automaat stijgt het koppel nog van 400 naar 420 Nm. Een sprintje naar de 100 duurt 5,7 seconden en in theorie laat de Mégane R.S. mijn M135i achter zich op de topsnelheid, de Trophy haalt 260 km/u.

Dat moet natuurlijk een keer worden uitgeprobeerd, de planning is om de mooie groene natuur van de Eiffel te gaan verkennen met onze gele, Franse rakker. Verdere plannen zijn nog in de maak, maar we laten ons ook graag inspireren, dus kom maar door met jullie vragen.

De specs van onze Mégane R.S. Trophy

De basisprijs voor de Trophy is 55.490 euro, 5 mille meer dan de reguliere Mégane R.S. Onze logé kreeg daarnaast de gele lak Jaune Sirius mee a 1595 euro, het Easy Life pack van 395 euro, het Renault R-link infotainmentsysteem van 995 euro en de wielen kregen een upgrade naar 19” voor de lieve som van 1995 pietermannen. De totaalprijs inclusief rijklaar maken komt daarmee op 61.370 euro. Niet mals, maar voor een groot deel veroorzaakt door het Nederlandse belastingklimaat en alleen het glazen schuifdak kan er nog bij worden besteld. Lekker vol dus, deze gele rakker.