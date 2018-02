Bugatti geeft nu 15 jaar garantie

Wel zo fijn.

Je auto rijden terwijl het onderhoud nog onder de garantie valt geeft een lekker gevoel. Je hoeft je iets minder zorgen te maken als er iets mis lijkt te zijn en een dure factuur dreigt te komen. In het geval van Bugatti is het eigenlijk verstandig om altijd garantie af te sluiten. De onderhoudskosten van bijvoorbeeld een Veyron zijn niet mals en als er iets mis is ben je de sigaar.

Bugatti heeft speciaal voor klanten de Loyalty Maintenance Program in het leven geroepen. De lengte van het programma is verder uitgebreid, want de autofabrikant heeft bekendgemaakt dat de garantie van het loyaliteitsprogramma 15 jaar van kracht is. Naast garantie, kunnen klanten met dit programma rekenen op individuele ondersteuning vanuit het merk.

Daarnaast is er de Bugatti Certified-stempel. Bugatti-eigenaren kunnen dit certificaat krijgen van het merk, nadat de auto uitbundig is gecontroleerd door Bugatti. Met deze stempel zal de garantie worden verlengd. Zouden Bugatti’s nu ook een grote ’15 jaar garantie’-sticker krijgen, zoals Kia doet met de 7-jaar garantie stickers?