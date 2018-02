De nieuwe Citroën Berlingo is officieel

Croissant!

Fris, fruitig en compleet nieuw. Dat is de derde generatie Citroën Berlingo. De Franse autofabrikant heeft voor een ingrijpende verandering gekozen. De Berlingo is niet langer meer alleen dat praktische busje, maar voortaan dat praktische busje met een speelse styling.

De familieneus van het merk is nu ook naar de Berlingo gekomen. Het busje staat op het EMP2-platform van het merk. Dat is hetzelfde platform waar onder meer de Peugeot 308, 3008, 5008 en de Citroën C5 Aircross en DS7 Crossback op worden gebouwd.

Het exterieur heeft wat weg van de huidige Citroën C3 Aircross en de C4 Cactus. Het busje komt er als vijf- en zevenzitter. Op een later moment zal de Berlingo ook weer te verkrijgen zijn als bestelbusje. Net als de rest van het huidige gamma van Citroën, kan ook de Berlingo worden gepersonaliseerd door afwijkende kleurtjes te kiezen voor diverse onderdelen van de auto.

Ruimte is waar het om gaat bij de Berlingo en het nieuwe model stelt niet teleur. Het busje komt in de varianten M en XL. De M is 4,40 meter lang en de XL is 4,75 meter lang. Bij de M kan een lading met een lengte van maximaal 2,7 meter worden meegenomen. Bij de XL is dat 3,5 meter. Citroën heeft serieuze winst weten te boeken op het gebied van bagageruimte. De M-versie heeft 100 liter meer inhoud in vergelijking met het vorige model, wat de totale laadruimte brengt op 775 liter. Daarnaast zijn er nog eens 28 (!) opbergvakjes met een totale inhoud van 186 liter. De XL heeft een maximale laadruimte van 1.050 liter.

Bij de introductie is de nieuwe Berlingo te krijgen met een PureTech 1.2 benzinemotor met 110 pk en een BlueHDi 1.5 Diesel (75 pk, 100 pk en 130 pk). In de tweede helft van 2019 komt er ook een 130 pk benzinevariant naar de Berlingo. Standaard zijn de meeste motoren gekoppeld aan een handbak met zes versnellingen, optioneel komt er ook een EAT8 automaat met acht verzetten.

Het interieur is ook een stuk volwassener geworden. We zien een 8-inch touchscreen dat compatibel is met Android Auto, Apple Carplay en Mirrorlink. Een breed scala aan hulpsystemen komen naar de Berlingo, waaronder een achteruitrijcamera. Tevens is er een head-up display en kunnen smartphones draadloos worden opgeladen, mits compatibel.

Prijzen van de derde generatie Citroën Berlingo zijn er nog niet. De onthulling is op de aanstaande Autosalon van Genève.