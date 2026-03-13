Max Verstappen krijgt Nederlands gezelschap in Shanghai

Max Verstappen is niet de enige Nederlander die in actie komt op Chinese bodem.

Zo’n Formule 1-weekend bestaat uiteraard niet alleen uit F1-auto’s die over het circuit vliegen. Er zijn andere raceklassen en in Shanghai gaat dit weekend ook de F1 Academy van start. Interessant, want er is een Nederlandse dame die op de grid verschijnt in de vorm van Esmee Kosterman.

De 20-jarige Nederlandse rijdt dit seizoen in de F1 Academy en doet dat met een toffe nieuwe partner. Haar auto verschijnt namelijk in de kleuren van Lego Racing, dat dit weekend officieel zijn racedebuut maakt op de grid van de opleidingsklasse voor vrouwelijk talent. En nee, haar auto is niet gemaakt van Lego.

Lego en F1 Academy kondigden vorig jaar tijdens de Grand Prix van Las Vegas een meerjarige samenwerking aan. Het idee is om autosport toegankelijker en aantrekkelijker maken voor een jonger publiek. Er is speciale aandacht voor meiden die dromen van een carrière in de autosport.

In het recente verleden was er al zo’n initiatief met de W Series van 2019 tot en met 2022. Was overigens geen megasucces. Daarna was het een paar jaar stil, maar nu komt het hele initiatief dus terug in een nieuw sausje met steun van de Deense blokjesgigant.

Esmee Kosterman begon in de karts en wist in 2023 indruk te maken door als eerste vrouw ooit de Ford Fiesta Sprint Cup te winnen. Vanuit daar groeide ze door naar de F1 Academy. Waar ze dit weekend voor het eerst in actie mag komen op hetzelfde asfalt waar Max Verstappen te zien is.

De F1 Academy races lopen niet synchroon met de Formule 1. Waar de F1 tientallen races heeft af te werken in één seizoen, moet de F1 Academy zeven keer in actie komen. Shanghai is dus de eerste keer. Daarna ziet de racekalender er als volgt uit:

Jeddah (Saudi-Arabië)

Montréal (Canada)

Silverstone (Verenigd Koninkrijk)

Zandvoort (Nederland)

Austin, Circuit of the Americas (VS)

Las Vegas (VS) – de seizoensfinale

Voor Kosterman is het leuk dat Zandvoort ook deel uitmaakt van de kalender. Zo kan ze voor thuispubliek in actie komen. Er worden dit weekend twee races gereden. De eerste F1 Academy race start zaterdag om 06:45 uur Nederlandse tijd. De tweede race volgt zondag om 03:40 uur.