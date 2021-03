Europese Commissie roept hulp van Autobloglezers in! - Autoblog.nl

Ja, je leest het goed. TNO voert een onderzoek uit in opdracht van de Europese Commissie en kan jouw hulp goed gebruiken.

Hey, dat is opmerkelijk! Ja inderdaad, we zijn benaderd door TNO of wij een oproep voor hen wilden plaatsen. Een groepje onderzoeksinstituten, waaronder TNO is door de Europese Commissie namelijk ingehuurd om een onderzoek uit te voeren naar de nauwkeurigheid van brandstofverbruiksmeters.

Wat is het doel van het onderzoek?

Het onderzoek richt zich op de On-Board Fuel Consumption Meter (OBFCM). OBFCM is een uitbreiding van de informatie die uitgelezen kan worden via de diagnose stekker in een voertuig, ook wel de OBD poort genoemd. Over het algemeen betreft dit voertuigen met bouwjaar 2019 en jonger.

TNO is dus op korte termijn op zoek naar deelnemers die hun auto willen laten deelnemen in een onderzoek naar de nauwkeurigheid van brandstofverbruiksmeters.



Een voertuig met OBFCM houdt de volgende informatie bij:

Recent verbruikte hoeveelheid brandstof

Recent gereden kilometers

Totale verbruikte hoeveelheid brandstof

Totale gereden kilometers

Het doel van OBFCM is om een duidelijker beeld te krijgen van brandstofverbruik in de praktijk, zodat (toekomstige) eigenaren een betere schatting kan worden gegeven van het praktijkverbruik en de werkelijke CO2-uitstoot van personenvoertuigen.



TNO onderzoekt hoe compleet en hoe nauwkeurig de OBFCM-gegevens zijn die worden bijgehouden door auto’s. Dat is belangrijk, omdat met correcte registratie van deze gegevens straks betere regelgeving kan worden gemaakt om

brandstofverbruikscijfers (en elektriciteitsverbruik in het geval van hybride en elektrische voertuigen) van fabrikanten realistischer te maken.

Daarom is TNO geïnteresseerd in het zowel periodiek alsook continu uitlezen van OBFCM data uit voertuigen. Voor het continu uitlezen van data beschikken zij over tal van dongles die simpelweg in de diagnosestekker geklikt kunnen worden.

Naar wie is TNO op zoek?

TNO is dus op zoek naar eigenaren van relatief jonge auto’s die beschikken over OBCFM. Dit kun je zelf nagaan via ovi.rdw.nl. Als je daar je kenteken invult en klikt op ‘Motor&milieu’ en vervolgens ‘uitstoot’ dan krijg je de milieuklasse te zien van jouw auto. (zie onder de afbeeldinge) Bij regel ‘Milieuklasse EG’ zie je dan welke emissieklasse jouw auto precies heeft.

Voertuigen met de volgende emissieklasse komen in aanmerking:

Euro 6 AP

Euro 6 AQ

Euro 6 AR

Indien er alleen ‘Euro 6’ staat achter ‘Milieuklasse EG’ dan kijk je een regel lager bij ‘Milieuklasse EG Goedkeuring (licht), als daar geen AP, AQ of AR aan het einde staat is jouw auto helaas niet geschikt. (zo is de Autoblog Garage MINI Clubman Cooper van ondergetekende dus blijkbaar NIET geschikt ;-) ).

Indien jouw auto in aanmerking komt en jij wilt meewerken dan zal TNO jou één van de volgende dingen vragen:

Een verzoek om jouw auto uit te lezen en dit vervolgens na 3, 6 en 9 maanden nogmaals. Een verzoek om jouw auto uit te lezen, de dongle te monteren en vervolgens deze na 9 maanden weer te verwijderen.

In beide gevallen zullen ze je vragen om de getankte hoeveelheid brandstof bij te houden. Voor de duidelijkheid: TNO onderzoekt niet je rijgedrag of gebruik van de auto, maar alleen de manier waarop de auto het verbruik registreert.

Hoe kun je jezelf aanmelden?

Wil jij ook kunnen zeggen dat je een nuttige bijdrage hebt geleverd aan informatie die de Europese Commissie heeft geholpen beslissingen te nemen. Meld je dan aan!

Dit kan bij Quinn Vroom van TNO. Je kunt hem bereiken via [email protected]