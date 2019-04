Porsche stuurt geheime uitnodiging naar klanten

Er zit er altijd wel eentje tussen die zijn neus voorbijpraat.

Het is niet ongebruikelijk dat klanten alvast een exclusieve preview krijgen voordat de rest van de wereld aan de beurt is. Met name autoshows zijn hier een voorbeeld van. Nog voor een wereldpremière krijgen klanten de kans de auto in het echt te bewonderen. Een privilege.

Foto’s maken is verboden en klanten worden gevraagd de informatie voor zichzelf te houden. Bij dit soort previews is er altijd wel een klant die lak heeft aan de gestelde regels, zo ook tijdens dit preview event in New York. Porsche nodigde klanten uit om alvast mee te kijken wat de Duitse autofabrikant heeft meegenomen naar de New York Auto Show.

Niet alleen neemt de autobouwer de 992, een Panamera en de gelifte Macan mee naar de autoshow. Ook de 911 Speedster is aanwezig. Een klant nam een stiekeme foto van de Speedster als bewijs en stuurde deze naar Carbuzz. De verwachting was dat Porsche in Genève de productieversie zou tonen, maar de 991 Speedster was een opvallende afwezige. Nu lijkt het erop dat het merk de Speedster heeft bewaard voor de New York Auto Show. Krijgen die Amerikanen toch nog een wereldpremière.

In Europa hebben we de 991 Speedster voor het laatst gezien op de autoshow van Parijs. Dit betrof een concept. In New York moet straks vermoedelijk het productiemodel -eindelijk- gepresenteerd gaan worden. Porsche bestaat in 2019 alweer 71 jaar, maar de Speedster was eigenlijk een cadeautje uit 2018. Er komen namelijk 1.948 exemplaren van deze 911, een verwijzing naar 70 jaar Porsche.