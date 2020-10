Bugatti toont innerlijk van mysterieuze circuitauto - Autoblog.nl

Bugatti heeft iets heel spectaculairs in de pijplijn zitten.

Aan het begin van het jaar beloofde Bugatti dat ze een paar verrassingen in petto hadden. Deze belofte hebben ze deels ingelost met de Bugatti Chiron Pur Sport, hoewel dat ook geen hele grote verrassing was. Het was ‘gewoon’ een meer hardcore versie van de Chiron. Er komt zeer binnenkort (morgen, om precies te zijn) echter een model dat een stuk specialer is.

Precies een week geleden kondigde Bugatti dit aan door een teaserfoto te delen van een achterkant met opvallende verlichting in de vorm van een X. Naast het getal ‘0,67’ en de cryptische tekst ‘Wat als?’ liet het merk niets los. Dat het hier om iets bijzonders gaat is echter wel duidelijk.

Vandaag verscheen er op de website van Bugatti een nieuwe afbeelding van het mysterieuze model (zie headerfoto). Dit keer krijgen we te zien hoe de auto er onderhuids uitziet. Daardoor weten nu dat de auto hoogstwaarschijnlijk gewoon weer dezelfde aandrijflijn krijgt als de Chiron. Een W16 met minstens 1.500 pk dus. Dat was natuurlijk te verwachten, maar nu weten we zeker dat Bugatti niet onverwachts met een elektrische hypercar of iets dergelijks op de proppen komt.

Los van de motor lijkt de auto behoorlijk af te wijken van de Chiron. De achterlichten gaven al aan dat het design een heel andere kant opgaat. Op die nieuwe afbeelding zien we ook dat de zitpositie extreem laag is. Het stuur oogt ook een stuk meer racy dan dat van de Chiron. Dit alles wijst erop dat deze Bugatti een circuitauto wordt.

We hoeven wat dat betreft niet volledig in het duister te tasten. Integendeel: er zijn al beelden van de auto opgedoken, zoals te zien in de onderstaande video. Bugatti was de auto namelijk aan het testen op Paul Ricard. De wagen is weliswaar nog gecamoufleerd, maar het is duidelijk dat het hier om meer gaat dan een special edition op basis van de Chiron. De Bugatti ziet eruit alsof hij zo deel kan nemen aan Le Mans. Het bestuurder komt namelijk nauwelijks boven de wielen uit en de roofscoop en achtervleugel liegen er ook niet om.

Wat de verdere specificaties van de circuitauto van Bugatti zijn en in welke oplage de auto gebouwd gaat worden is nog onbekend. Op de antwoorden hoeven we niet lang meer te wachten. Bugatti zal het nieuwe model namelijk morgenmiddag aan de wereld tonen.