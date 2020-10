Kamer wil nog een verlaging van de maximumsnelheid - Autoblog.nl

Dit keer heeft het niets met stikstof te maken.

Door alle coronaperikelen is het een beetje naar de achtergrond verdrongen, maar het verlagen van de maximumsnelheid op onze snelwegen was een hot item voordat er een epidemie om de hoek kwam kijken. Nu heeft de Tweede Kamer ingestemd met een nieuwe verlaging van de maximumsnelheid.

Deze keer gaat het niet over het verlagen van de maximumsnelheid op de snelwegen, maar over het verlagen van de maximumsnelheid in de bebouwde kom. GroenLinks en de SGP staan aan verschillende kanten van het politieke spectrum, maar deze keer zijn ze het roerend met elkaar eens. Ze dienden namelijk een motie in om de maximumsnelheid in de bebouwde kom te verlagen naar 30 km/u.

De gedachte achter deze verlaging is uiteraard de verkeersveiligheid. Met name die van fietsers en voetgangers. Die zijn namelijk kwetsbaar. Een Suzuki Swift-rijder kan je bijvoorbeeld zomaar van de sokken rijden. Momenteel is 50 km/u de norm en 30 km/u de uitzondering. De partijen in kwestie willen dit graag andersom zien.

GroenLinks en SGP zijn niet de enige partijen die dit een puik plan vinden. Vanmiddag steunde namelijk een meerderheid van de Kamer deze motie. Verder hebben diverse organisaties hun instemming betuigd met het verlagen van de maximumsnelheid in de bebouwde kom, waaronder de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Zij berekenden eerder al dat deze maatregel het aantal ernstige slachtoffers met 22% tot 31% zou verminderen.

Minder verkeersslachtoffer is dus een groot voordeel. Nadelen zijn er uiteraard ook. De reistijd loopt op bijvoorbeeld op, om maar iets te noemen. Niet alleen door de lagere snelheid, maar ook door extra drukte op kruispunten. Daarnaast is het risico groot dat mensen opeens ongewenste sluiproutes gaan nemen door woonwijken. Als overal in de bebouwde kom een maximumsnelheid van 30 km/u geldt kun je namelijk gewoon de kortste route kiezen.

Minister Cora van Nieuwenhuijzen van Infrastructuur was eerder niet enthousiast over een dergelijk plan. Zij vindt dat gemeentes dat prima zelf kunnen regelen. Bovendien geldt op 70% van de wegen in de bebouwde kom al een maximumsnelheid van 30 km/u. Cora vind het dus niet nodig, maar de Tweede Kamer denk daar anders over.

Foto: Een prachtig verkeersbord, uitgevoerd met rode accenten en LED-verlichting, gespot door @spotcrewda