CEO van Bugatti: “we willen een EV gaan maken”

Je verwacht het niet...

In een wereld waar automerken massaal kiezen om te beginnen met de productie van deels of volledig elektrische modellen, zijn er enkele bedrijven waarop benzinesnuivers de hoop vestigen. Dit zijn vooral de meer puristische merken met een zéér specifieke, vaak zeer welvarende doelgroep. Een merk als Bugatti, bijvoorbeeld.

Hoewel Bugatti niet zozeer hoeft te proberen zijn auto’s te elektrificeren in een poging ze aantrekkelijker te maken voor de consument, wordt er inmiddels alweer enkele jaren geroepen dat de Fransen dit van plan zijn. Tot op heden waren dit niets meer dan geruchten van naamloze bronnen, maar ondertussen is dit drastisch veranderd.

Op het Autosalon van Genève heeft de CEO van het merk, Stephan Winkelmann, in een interview met Automotive News Europe laten weten dat zijn bedrijf sterk overweegt een tweede model te onthullen. Deze nog naamloze auto moet niet alleen flink goedkoper worden dan de Chiron/Divo, hij moet ook een elektrische aandrijflijn krijgen.

Volgens Winkelmann is het niet de bedoeling dat de auto een zogenaamde ‘halo car’ wordt zoals de Chiron dat is. In plaats daarvan moet het een “best-in-segment daily driver with a top-line price” worden. Voor dit nieuwe model vindt Bugatti snelheid overigens een aanzienlijk minder belangrijke karakteristiek. Over de auto zei Winkelmann het volgende:

“I would see us doing a battery electric vehicle. There, the balance between performance and comfort is much more important, and it’s about daily usability. This is what I see.”