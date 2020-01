Bugatti heeft een paar verassingen in petto voor 2020

In 2019 was er genoeg Bugatti nieuws. Wat kunnen we dit jaar vanuit Molsheim verwachten?





De Veyron is hét voorbeeld van een auto die compleet is uitgemelkt. Op den duur was zo’n beetje iedere Veyron een special edition. Met de Chiron gaat Bugatti het echter over een andere boeg gooien.

Tot op heden zijn er drie special editions uitgekomen van de Chiron: de 110 Ans, de Chiron Noir Sportive en de Chiron Noir Elegance. Die laatste zijn eigenlijk twee varianten van dezelfde special editions. Tot nu toe valt het nog mee dus. Bugatti lijkt het hier voorlopig ook bij te willen laten. CEO Stephan Winkelmann laat tegenover Autocar namelijk weten dat we geen special editions meer moeten verwachten.

Wat kunnen we dan wél verwachten? Geen special editions, maar ‘afgeleiden’ van de Chiron. Tot nu toe maakten we al kennis met de varianten Chiron Sport, de Chiron Super Sport 300+. Verder presenteerde Bugatti ook de Divo, de one-off La Voiture Noire, geïnspireerd op de Type 57 SC Atlantic, en de Centodieci, geïnspieerd op de EB110. Deze zijn weliswaar alle drie gebaseerd op de Chiron, maar ze zijn voorzien van een compleet ander koetswerk.

Alles bij elkaar zijn er dus ook van de Chiron al heel wat varianten uitgebracht. Wat dat betreft is er dus niet heel veel veranderd ten opzichte van het Veyron-tijdperk. Waar het bij de Veyron vaak slechts ging om een ander kleurenschema, zijn de afgeleiden van de Chiron wél een stuk unieker en interessanter. Op dat punt is Bugatti dus toch een andere koers gaan bevaren.

Wat we dit jaar precies kunnen verwachten van Bugatti is nog een verrassing. In ieder geval zullen de eerste Divo’s dit jaar geleverd worden. Bugatti belooft in een persbericht echter een aantal verrassingen. We kunnen dus ook rekenen op een paar nieuwe varianten van de Chiron. Of zou er toch nog een compleet nieuw model in de pijplijn zitten?