Update Audi A6: Autoblog Garage

We hebben weer een update voor de Audi A6.

Langzaam maar zeker begint de Audi A6 een beetje te worden wat we voor ogen hebben. We hebben vandaag weer een update voor de Audi A6. De N-069-SR is een bijzondere auto. Het idee van een relatief eenvoudig uitgeruste auto met een (relatief) grote motor is een bijzondere en een waar genot. De 3.0 TFSI motor is namelijk een absolute parel. Met 290 pk is er zat vermogen om voor een kleine verrassing te zorgen. In 6,1 seconden gaat ‘ie naar de 100 km/u en je haalt vrij eenvoudig de topsnelheid (een op 250 begrensde top).

Het mooie van zo’n supercharger is dat je geen nadelen van een turbo hebt. Turbogat? Nope, deze motor pakt direct op. Vanuit elk toerental. Deze motor is smeuïger dan een pot Calvé pindakaas. En op de redactie hebben we zo’n kilopot, dus we kunnen het weten. Laat ik het zo zeggen: een kale 3.0T kun je nog wat aankleden naar wens, een compleet uitgeruste 2.0T kun je niet voorzien van 3.0 motor. Ja, je kan een 2.0T chippen, maar de laufkultur, vermogensontplooiing en het geluid van de 3.0 moet je dan nog missen. Oh, en kleine spoiler alert: de 3.0 heeft (heel veel) grotere reserves dan de 2.0T.

We hebben al een paar opties achteraf gemonteerd. Stiekem is de A6 niet zo kaal als we doen voorkomen. Xenon, parkeerpiepers achter, Bose-installatie, stoelverwarming, fabrieksoriginele wegklapbare trekhaak en dergelijke zijn gewoon aanwezig. Die stoffen bekleding was wel een beetje een doorn in het oog, maar gelukkig vonden we een setje Amaretto-bruine sportstoelen. Deze werden vorige keer door Gerren van Van Essen Carlceaning ingebouwd. Ondanks de afspraak om handmatige stoelen aan te leveren was ik voor elektrische gegaan. Moet toch op te lossen zijn, toch? Dat gaan we oplossen in deze update over de Audi A6.

Met mijn BMW uit de Autoblog Garage ging het vrij eenvoudig. Die was dan ook niet geheel elektrisch, maar heeft alleen elektrische lendensteun en breedteverstelling. De rest is handmatig. Dit betekende dat ik weer een tijdje moest rondrijden met een lederen interieur en stoffen bestuurdersstoel. Toegegeven, als je erin ziet, dan maakt het niet zo veel uit voor de looks. Je ziet de stoel waarin je zit toch niet. Maar het was wel vervelend. Niet alleen zijn de standaardstoelen van Audi zeldzaam vlak, ook wil je dat zo’n project een kleine beetje opschiet. Je moet wel momentum behouden natuurlijk.

SFR Electronics

Gelukkig is er een oplossing voor dit soort probleempjes. Felix is eigenaar van SFR Electronics en alles wat met electronica te maken heeft, kan hij oplossen voor je. Dat is niet alleen maar een tagline die we net voor ‘m bedacht hebben. Bij hem op het terrein staan auto’s van gerenommeerde dealers en zelfs importeurs die diverse elektronische problemen niet kunnen oplossen (van auto’s die ze nota bene zelf verkopen). Dat staan Felix en zijn collega’s klaar om het probleem grondig aan te pakken en op te lossen.

Een Audi A6 voorzien van elektrische stoelverstelling moet dan geen probleem zijn. Ik legde de situatie aan Felix voor en hij was vrij duidelijk: breng de auto met alle attributen en we vogelen het uit. Nu ben ik zelf technisch niet enorm onderlegd. Een setje remmen of wielen verwisselen ofzo lukt nog wel, maar elektronica is een vak apart.

Verschillende varianten

Audi bouwt enorm veel verschillende versies van auto’s. Ook van één model dus. Dat wil zeggen dat de auto’s aangepast worden op de opties. Waar je bij veel Japanse merken kunt kiezen uit een paar uitvoeringen en je bij Tesla nul keuze hebt, is bij Audi (en BMW en Mercedes) dat precies andersom. Het elektronische circuit van een A6 met handmatige stoelen en elektrische stoelen is niet identiek. Voor de de versie met elektrische stoelen is er een extra circuit en extra canbus.

Enfin, gelukkig had ik met mijn vader een rijtraining op Zandvoort (altijd leuk zo’n vader en zoon momentje) waardoor ik perfect de A6 even af kon zetten bij SFR Electronics. Aangezien ik op kantoor werk en de 3 Serie voorlopig even blijft, kon ik eventjes zonder. De auto afzetten in Uithoorn en Felix deed de rest.

Gefixt!

De volgende dagen werd ik keurig op de hoogte gehouden en binnen week stond de auto al klaar! Het bleek dat bij het originele inbouwen de heren van Van Essen al heel erg dicht in de buurt waren met de installatie. Met extra Canbus en andere weerstanden werkt het systeem nu feilloos. Naar voren en achteren, hoogte en diepte plus de lendesteun. Het gaat uiteraard een tikkeltje traag (altijd met elektrisch), maar het werkt uit de kunst. Nu is het interieur eindelijk zoals het een beetje moet zijn. Althans, het gaat heel erg de goede richting op.

Ander ding dat Felix even regelde voor mij was de handsfree-functie voor de de Apple CarPlay. Bij mij in de auto zat er geen microfoontje. Hierdoor kon ik niet bellen of Siri bedienen vanuit de auto. Nu is Siri intens slecht en moet Apple daar gewoon mee stoppen. Het bellen daarentegen is wel handig (en een belangrijke reden dat ik voor Apple CarPlay heb gekozen). Dat werkt nu ook.

Schoonmaken

Sindsdien heb ik even op een zaterdag een paar uur besteed aan het schoonmaken van het interieur. Normaliter doe ik altijd een stofzuiger en een doekje, maar het was even tijd voor wat grondiger schoonmaakwerk. De spulletjes die ik daarvoor gebruikt heb kun je hieronder tegen woekerprijzen bestellen. Oh nee, met een sopje, stofzuiger, kruimeldief en een badstof handdoek kom je echt al een heel eind.

Het is in elk geval prettig dat alles nu precies werkt zoals het zou moeten. Uiteraard zijn er nog een paar niggles. Zo is het stuurwiel en de pookknop extreem lelijk. De pookknop is inmiddels binnen, maar ik zoek nog een mooi sportstuurwiel mét schakelpeddels.

De meeste die te koop staan zijn afgekloven, hebben geen airbag of een combinatie van die twee. Ook moeten we nog even zoeken naar twee aluminium sierdelen: eentje voor om de automaat (die is wat gaan krullen) en eentje voor om de meters, daar zit een soort sticker (voor de maximum snelheid op winterbanden) op die er niet af gaat. Dus ik moet nog eventjes gaan rondstruinen op Marktplaats en de Duitse onderdelen sites.

Tevreden

Verder ben ik heel erg tevreden met de A6. Die motor is echt een heerlijkheid en een USP voor deze generatie A6. Snel, soepel, krachtig, klinkt goed en is heel erg zuinig (de eerste vier beweringen zijn waar). Ik weet dat deze motor redelijk wat reserves heeft (De CAJA is eigenlijk een terug-getunede S4-motor), maar de transmissie kan wel ietsje beter. De ZF 6HP is op zich prima, maar raakt een beetje in de war als je iets gas geeft. Nu is er voldoende koppel voorhanden (420 Nm), maar net als bij de 325d (ook een ZF 6HP) is er hier wel wat winst te behalen.

Over transmissies gesproken, deze jongen heeft zelf ook even iets technisch gedaan. De pookknop verwisselen. De oude eraf was niet zo heel erg moeilijk, dat ging per ongeluk tijdens het rijden. Ik zette ‘m in P (lange tijd wachten) en kon eerder doorrijden dan verwacht. Dus iets te gehaast had ik ineens die pookknop in mijn hand. Het probleem, ik kreeg de nieuwe er niet op. Of de oude.. En je hebt de pookknop nodig, anders krijg je ‘m niet in zijn P of achteruit.

Gelukkig was ik in de buurt van de BMW garage (ik moest wat onderdelen afleveren) en konden ze mij daar helpen. Wat blijkt, er zit op de automaat-‘stok’ een palletje dat je omhoog kunt trekken. Dan gaat ‘ie in zijn voor – of achteruit.

Zeker niet de laatste Audi A6 update!

Kortom, het schiet lekker op met de A6. Maar het totaalplaatje klopt met het interieur een stuk beter. Oh, en er zit nog een ding dwars: de rijhoogte. Ik kreeg al de vraag “Is het een Allroad” en de vraag “Heb je ‘m verhoogd?”. Om niet te veel te verklappen: daar hadden we een oplossing voor, maar vanwege grondstoftekorten duurde het ietsje langer. Op het moment dat je dit leest zijn er rigoreuze stappen genomen. Oh, en er staat nog een hele, hele hoop op de planning! Houd de Autoblog Garage dan ook goed in de gaten!

