“Bugatti’s gezinsvriendelijke crossover krijgt 1.000 pk”

De wonderen zijn de wereld nog niet uit.

Voor een merk als Bugatti, dat exclusief auto’s verkoopt voor miljoenen euro’s per stuk, is het niet zozeer nodig een tweede model aan het modellengamma toe te voegen. Toch lijkt het in Molsheim gevestigde bedrijf dit wel degelijk van plan te zijn. Hoewel het nog niet helemaal duidelijk is wat we mogen verwachten, bestaat er een kans dat het een heuse crossover/CUV gaat worden. En dat is eigenlijk helemaal zo vreemd nog niet.

Afgezien van het feit dat ook Bugatti inmiddels moet inzien dat het een gouden zet is om een hoog, ruim, sportief model op de markt te brengen, is er nog een betere reden waarom de hypercarfabrikant een dergelijke uitbreiding op het oog kan hebben. Dit heeft grotendeels te maken met de huidige president van het merk, Stephan Winkelmann.

Hoewel Winkelmann in het verleden al heeft laten vallen niet van plan te zijn een SUV op te nemen in Bugatti’s modellengamma, kunnen de Fransen alsnog een vergelijkbare auto in productie nemen als zij denken dat daar voldoende animo voor bestaat. En als we CAR Magazine mogen geloven, dan is precies dit het geval.

Helemaal uit de lucht vallen komt het niet. Stephan Winkelmann is namelijk degene die in zijn tijd bij Lamborghini groen licht gaf aan de eerste SSUV van de Italiaanse sportwagenfabrikant, te kennen de Urus. Het blad heeft reden om te geloven dat hij nu bij Bugatti hetzelfde wil doen.

Volgens het blad overweegt Bugatti een hogere, gezinsvriendelijke auto te maken, die sportiever en compacter dan een gebruikelijke SUV moet worden. Een crossover dus, of een zogenaamde ‘Coupe Utility Vehicle’ (CUV). Naar verluidt moet deze Bugatti gebruik gaan maken van de vierliter V8 uit de – daar is ‘ie weer – Lamborghini Urus. De Bugatti schijnt daar bovenop nog te kunnen rekenen op een dijk aan elektrische kracht. Volgens de geruchten moet de hybride aandrijflijn in de buurt van de 1.000 pk produceren.

Aangezien Bugatti een dergelijk project door een gebrek aan ruimte hoogstwaarschijnlijk niet in eigen huis zal kunnen bouwen, zal het bij een van zijn VAG-concerngenoten aan moeten kloppen voor het productieproces. Het is hoog nodig, want naar verluidt wil he merk jaarlijks 800 exemplaren van de band laten rollen.